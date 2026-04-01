San Sebastián celebra desde el 8 de abril 'Romastea', una propuesta cultural visibilizar al pueblo gitano

Presentación en San Sebastián de 'Romastea' - AYUNTAMIENTO DONOSTIA

SAN SEBASTIÁN 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

San Sebastián celebrará desde el próximo día 8 de abril, coincidiendo con el Día Internacional del Pueblo Gitano, la primera edición de 'Romastea', una propuesta cultural cuyo objetivo es visibilizar la cultura romaní contemporánea desde una perspectiva "actual y abierta".

Impulsada por la Asociación Gitana por el Futuro de Gipuzkoa (Agifugi), y Beti I tchatchipen, en el marco del proyecto cultural Ijiton, la propuesta nace con la vocación de "reforzar el vínculo entre comunidad y ciudadanía y consolidando a Donostia como espacio de diálogo cultural", según han explicado sus responsables en rueda de prensa.

'Romastea' se configura como un recorrido de siete jornadas consecutivas que abordan distintas dimensiones de la cultura romaní contemporánea. El concejal de Diversidad e Inclusión, Iñigo García, ha destacado que esta iniciativa "busca acercar la cultura gitana a la gente, que se conozca más y mejor". "Es una oportunidad para compartir, aprender y romper prejuicios desde algo tan sencillo como la cultura", ha afirmado.

La programación se abrirá el miércoles 8 con una recepción institucional en el Centre Denetzat de Hendaya (Francia), que incluye la lectura del manifiesto anual y la entrega simbólica de la bandera del pueblo gitano. El acto culmina con el tradicional ritual del río en el Bidasoa, mediante el lanzamiento de flores como gesto de memoria y reconocimiento colectivo.

El jueves tendrá lugar en Cristina Enea, en San Sebastián, la acción 'Klima ta Memoria', un taller dirigido a la infancia en el que se crearán banderas del pueblo gitano a partir de materiales reciclados.

Asimismo, el viernes 10 se desarrollará la acción de nombrar mujeres romaníes, impulsada por Beti Chachipén. La propuesta combina un encuentro de mujeres gitanas con una instalación textual en un espacio institucional que recoge diez nombres de referencia internacional.

El sábado 11, en Intxaurrondo K.E, se realizará el encuentro sonoro, centrado en lenguajes musicales romaníes contemporáneos, con especial atención a la experimentación y la electrónica, en un formato orientado a la escucha y la investigación cultural.

Tabakalera acogerá el domingo una acción audiovisual con la proyección del vodcast 'Oroitz', concebido como un archivo contemporáneo de voces y relatos romaníes que pone el foco en la autorrepresentación, mientras que el lunes 13, en Okendo K.E, tendrá lugar la acción literaria y de palabra con la presentación del libro 'Las voces que quedan'.

La programación se cierra el martes 14 con un espacio de reflexión compartida en torno a Caldereros como ritual urbano vinculado históricamente a la presencia romaní en la ciudad. La sesión combinará archivo audiovisual, análisis contextual y participación de entidades sociales, incorporando el informe Neurtu 2022 como marco de reflexión.