San Sebastián coloca una placa en memoria de Diego Fernández-Montes, víctima de ETA en 1978

SAN SEBASTIÁN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ha colocado una placa en memoria de Diego Fernández-Montes, víctima de ETA en 1978, en un acto de homenaje celebrado en el número 1 de la calle Miramar, donde fue abatido a tiros. Con este acto, son ya 36 las placas memoriales que el Consistorio donostiarra ha instalado en la ciudad.

Según ha informado el ayuntamiento, la iniciativa se impulsó hace dos legislaturas para "dar visibilidad en el espacio público a las víctimas del terrorismo y la violencia política".

En el acto han participado familiares y allegados del asesinado, así como el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, representantes de los grupos municipales del Ayuntamiento y familiares de las víctimas.

Diego Fernández-Montes Rojas, de 63 años, natural de Ciudad Real y padre de 9 hijos, era coronel de Infantería retirado, aunque continuaba trabajando en la Delegación donostiarra del Ministerio de Cultura en la calle Miramar.

Fue a la entrada de edificio donde, la madrugada del 17 de diciembre de 1978, dos miembros de ETA le dispararon. Fernández-Montes fue trasladado al hospital y falleció horas más tarde, ha informado el consistorio.