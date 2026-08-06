San Sebastián desplegará un dispositivo especial de limpieza con 112 profesionales durante la Aste Nagusia

Archivo - Limpieza en la Semana Grande. - AYUNTAMIENTO - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián desplegará un dispositivo especial de limpieza con 112 profesionales, distribuidos en siete ámbitos de actuación, durante la Aste Nagusia de este año, que se celebrará desde este sábado hasta el 15 de agosto.

En un comunicado, el Consistorio donostiarra ha informado de que, a través del departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos, pondrá en marcha durante la Semana Grande 2026, un "amplio dispositivo especial de limpieza, compuesto por la reorganización de los servicios ordinarios y una importante dotación extraordinaria de personal, maquinaria y medios para la recogida de residuos".

El operativo contará con 112 profesionales y se organizará en siete ámbitos de actuación: Parte Vieja y Centro; Paseo Nuevo, Aldamar y Zubieta; San Martín y San Bartolomé; Gros, Kursaal, Zurriola y Sagüés; el turno especial de tardes; la zona de lanzamiento de los fuegos artificiales en Alderdi Eder; y el entorno del Muelle.

El concejal delegado de Mantenimiento y Servicios Urbanos de la capital guipuzcoana, Iñigo García, ha destacado que "la Semana Grande supone uno de los mayores retos de limpieza de todo el año". "Durante estos días multiplicamos los medios y reorganizamos los servicios para responder a la gran concentración de personas y actividades que se producen en diferentes puntos de la ciudad", ha señalado.

El dispositivo contará con camiones recolectores, camiones con sistema ampliroll, cisternas de 8 y 16 metros cúbicos, baldeadoras de aceras, barredoras de calzadas y aceras, vehículos ligeros, hidrolimpiadoras, fregadoras, furgones para la limpieza de fachadas y pintadas, sopladoras y carros de barrido manual.

También se realizarán trabajos de baldeo manual y mixto, vaciado de papeleras, recogida de residuos, limpieza con agua a presión, fregado de pavimentos y tratamiento específico de manchas y malos olores. Los equipos actuarán durante las mañanas, las tardes y las noches, prestando especial atención a los espacios con mayor afluencia de personas y a aquellos puntos en los que se celebran conciertos, actividades festivas o eventos multitudinarios.

Además, la zona de Alderdi Eder y La Concha contará cada día con un dispositivo específico antes, durante y después de los fuegos artificiales. Los trabajos nocturnos comenzarán a las 21.30 horas con el baldeo de las calles Hernani e Igentea, la limpieza de los pasos peatonales y el acondicionamiento del entorno del vallado.

Tras los fuegos, los equipos continuarán con el baldeo de la zona centro y el vaciado de papeleras y cubos de refuerzo situados en el paseo de La Concha y el Boulevard. Durante el día se retirarán los residuos generados en el entorno de lanzamiento.

Una vez finalizado el concurso, se realizará una limpieza integral que incluirá el lavado manual, con jabón y estropajos, de la barandilla de La Concha, los bancos y los juegos infantiles próximos al recinto. También se desarrollarán servicios específicos con motivo del Desembarco Pirata, en el Muelle y en los entornos de Sagüés, Zurriola y Kursaal.

El dispositivo contempla también una intervención extraordinaria para eliminar manchas y malos olores provocados por orines y vómitos. Se aplicarán productos desinfectantes y desodorizantes en todos los sectores, además de una actuación manual en diferentes puntos especialmente sensibles de la Parte Vieja, Paseo Nuevo, Sagüés, Zurriola, el Muelle, los alrededores de las iglesias de San Vicente y Santa María, el entorno del Victoria Eugenia y las plazas de la Trinidad, Lasala y Vinuesa, entre otros espacios.

Para estos trabajos se contará con equipos de fumigación manual, hidrolimpiadoras y vehículos especializados. Asimismo, se realizará una recogida diaria de cartón a las 04.30 horas en la zona de Paseo Nuevo.

151 CONTENEDORES Y CUBOS

Por otro lado, para "facilitar el depósito y la correcta separación de los residuos generados durante las actividades festivas", Mantenimiento y Servicios Urbanos distribuirá 151 contenedores y cubos adicionales: 23 contenedores de 1.000 litros para fracción resto; 11 contenedores de 1.000 litros para materia orgánica; 87 cubos de 240 litros para fracción resto; un contenedor de 240 litros para materia orgánica; seis contenedores de 240 litros para envases; y 23 contenedores de 120 litros para vidrio.

En la Semana Grande de 2025 se retiraron 86.240 kilos de residuos mediante los recolectores y los dispositivos colocados en el resto de posiciones, como en el Paseo Nuevo, Sagüés, Martutene y la zona de fuegos.

Junto al refuerzo de los servicios, el Ayuntamiento recuperará y reforzará la campaña de concienciación ciudadana 'Jaiak gozatu, kalea errespetatu'/'Disfruta de las fiestas, respeta la calle' para recordar "la necesidad de utilizar las papeleras y los contenedores, depositar correctamente los residuos y hacer uso de los baños públicos".

"Queremos que la ciudadanía disfrute de la Semana Grande, de sus conciertos, de los fuegos y de todos sus actos, pero siempre desde el respeto a la ciudad y al trabajo de las personas que la limpian", ha señalado García.

Finalmente, ha destacado que "el Ayuntamiento realizará un esfuerzo extraordinario, con más personal, más maquinaria y más puntos de recogida, pero ningún dispositivo puede sustituir al civismo" y ha recordado que "mantener Donostia limpia durante las fiestas es una tarea compartida entre todos y todas".