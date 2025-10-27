San Sebastián muestra su más "enérgico rechazo y condena" a la última agresión sexual en la ciudad

SAN SEBASTIÁN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado una declaración institucional en la que manifiesta su "más enérgico rechazo y condena" a la última agresión sexual a un hombre en un parque de la ciudad, por la que el presunto agresor ha ingresado en prisión.

En el texto, el Consistorio donostiarra muestra su solidaridad con la víctima y su entorno, y pone a su disposición la información y los recursos municipales que requieran para "acompañarla en su proceso de recuperación y reparación".

En ese sentido, afirma que este tipo de agresiones "son la expresión de la violencia machista y sexual que todavía existe en nuestra sociedad" y considera que lo sucedido "pone en evidencia, una vez más, la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta con los agentes sociales y la ciudadanía en general en favor de la igualdad y la erradicación de toda forma de violencia sexual".

En este sentido, el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, se compromete a seguir impulsando medidas para que las víctimas reciban una atención "rápida, coordinada y eficaz" y, al mismo tiempo, para que "se refuercen las actuaciones preventivas y no se permita la impunidad de los agresores".

Finalmente, como institución pública "responsable de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos", convoca para este martes, a las 12.30 horas, una concentración de rechazo en los Jardines de Alderdi Eder e invita a toda la ciudadanía a sumarse y expresar su rechazo a la violencia sexual, al tiempo que se suma a las convocatorias de repulsa que se realicen en la ciudad.