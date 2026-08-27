Archivo - Calle 31 de agosto - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

San Sebastián recordará el próximo lunes el asalto y quema de la ciudad el 31 de agosto de 1813 con una exposición, tres conferencias y la tradicional una ofrenda floral, desfile y paseo ceremonial a la luz de las velas organizados por el Ayuntamiento donostiarra.

En rueda de prensa, la concejal donostiarra de Cultura, Ana López, acompañada de José María Leclerque, de Donostia 31 Kultura Taldea, el Tambor Mayor Jon Manterola y Gorka Miranda, del Coro Easo, ha señalado que "este año también Donostia revivirá una jornada muy especial y emotiva para recordar los trágicos sucesos del 31 de agosto de 1813, una cita con la historia y la memoria de nuestra ciudad".

López ha destacado que "han pasado más de dos siglos, pero aquellos sucesos continúan siendo parte de nuestra memoria colectiva". "Por ello, el 31 de agosto, Donostia recuerda a todas aquellas mujeres y hombres que sufrieron aquellos hechos", ha indicado.

A las 11.30 horas habrá Misa solemne en la iglesia San Vicente y a la una de la tarde una ofrenda floral en Portaletas. A las cinco de la tarde tendrá lugar el acercamiento de las sociedades de la Patiña desde la plaza Virgen del Coro hasta la plaza Zuloaga y a las cinco el cañoneo entre el Kursaal y la Batería del Mirador.

A las seis de la tarde, la Asociación Donostia 31 kultur taldea hará un reconocimiento a la ONG Save the Children y saldrá el desfile conmemorativo desde la plaza Zuloaga. Tras un minuto de silencio, a las siete en el kiosko del Boulevar comenzará la representación del asedio a la ciudad.

A las nueve de la noche se escenificará el asalto al castillo y la quema de la ciudad en la plaza Zuloaga, y a las nueve y media se simulará el incendio de la ciudad en el paseo de los Curas y Batería del Mirador. Después, diversas iglesias de la ciudad repicarán las campanas y tendrá lugar el apagón de luces y encendido de velas en la calle 31 de agosto con el paseo ceremonial a la luz de las antorchas desde el atrio de San Vicente hasta la Basílica de Santa María.

Además, hasta el sábado podrá visitarse en la sala de conferencias de San Jerónimo (Biblioteca Central) en horario de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, una exposición con paneles explicativos de la configuración de la ciudad antes de la quema de 1813, cartas y documentación originales de la época, videos de la ciudad antes y después de la quema, y planos antiguos inéditos, así como partituras realizadas sobre la guerra de 1813.

Finalmente, desde este jueves y hasta el próximo sábado se organizarán tres conferencias en esa misma sala que permitirán acercarse desde diferentes perspectivas a la Donostia de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, así como a los acontecimientos relacionados con el 31 de agosto de 1813. Las tres conferencias comenzarán a las 19.00 horas.