San Sebastián remodelará la estación de autobuses, que tendrá acceso exterior, para mejorar su capacidad y seguridad

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, presenta el proyecto de remodelación de la estación de autobuses - AYUNTAMIENTO DONOSTIA

SAN SEBASTIÁN, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha avanzado este viernes los detalles de la remodelación de la estación de autobuses de la ciudad, que tiene como objetivo dar respuesta al incremento de viajeros registrado en los últimos años, reforzar la seguridad de las instalaciones y adaptar el equipamiento a las nuevas necesidades de movilidad de la ciudad. Una de las novedades es que contará con un acceso exterior.

Insausti, en rueda de prensa, ha destacado que esta actuación "es una respuesta sólida a las necesidades y carencias actuales que llevamos años padeciendo, pero también un trabajo de anticipación a las necesidades futuras de movilidad de la ciudad".

Además, ha señalado que la estación de autobuses es "una de las principales puertas de entrada a la ciudad y un equipamiento fundamental para cientos de personas que cada día se desplazan desde y hasta Donostia", por lo que se trata de "una infraestructura estratégica en la que hemos trabajado en los últimos meses para que pueda ofrecer el mejor servicio".

Según ha apuntado, la actuación parte de una reflexión sobre la evolución reciente del transporte público, marcada por el aumento del número de personas usuarias, la mejora de los servicios y la creciente demanda de conexiones metropolitanas e interurbanas. Este contexto ha puesto de manifiesto la necesidad de reorganizar la estación para "aprovechar mejor sus espacios y garantizar un funcionamiento más eficiente y cómodo".

El nuevo proyecto se estructura en tres actuaciones principales como son la reorganización de las dársenas, la creación de un nuevo acceso independiente y la reordenación de los espacios interiores.

Actualmente, la estación dispone de 21 dársenas, de las que 16 se destinan al tránsito habitual de viajeros y cinco se utilizan principalmente como espacios de espera de autobuses. La propuesta permitirá que las 21 dársenas puedan destinarse a la operación regular de viajeros, aumentando así la capacidad de la infraestructura y facilitando la incorporación de nuevos servicios.

Para ello se mejorará la conexión peatonal entre las diferentes zonas de la estación y se habilitará un espacio específico de espera para las cinco dársenas situadas en el extremo del recinto, que podrán funcionar de forma autónoma cuando sea necesario.

NUEVO ACCESO

Uno de los elementos más destacados de la propuesta es la creación de un nuevo acceso exterior vinculado a las cinco dársenas que prestarán servicio durante el horario nocturno. Gracias a esta actuación, será posible cerrar el resto de la estación durante las horas de menor actividad y concentrar la entrada y salida de usuarios en un único punto controlado, mejorando la seguridad y la gestión de los accesos.

Este nuevo volumen arquitectónico, concebido de forma integrada con el entorno, incorporará además un pequeño espacio auxiliar de restauración y un nuevo aparcamiento para bicicletas conectado directamente con la red de bidegorris de la ciudad. La actuación permitirá liberar espacios actualmente ocupados por estos usos dentro de la propia estación y mejorar la relación del equipamiento con su entorno urbano.

La reorganización interior contempla el traslado de las taquillas a la planta superior y la eliminación de diversos locales en la entreplanta, liberando superficie para los viajeros y facilitando una distribución "más clara" de los recorridos de acceso y salida. La actuación permitirá además ampliar las zonas de espera y mejorar la "sensación de amplitud" mediante espacios "más flexibles y abiertos".

Insausti ha precisado que "todo esto exige una remodelación de los espacios internos" y ha apuntado que "la premisa ha sido que toda aquella actividad económica que está ahora mismo en la planta baja, allá donde están las dársenas, subirlas arriba para ganar mayor espacio, más comodidad, más seguridad" y que "vaya a la zona de espera aquella persona que tenga un ticket y que vaya a hacer un uso del autobús".

El alcalde ha subrayado que la propuesta se ha diseñado "desde el respeto al entorno urbano y pensando en una mejor integración con la movilidad ciclista y peatonal". "Queremos una estación más abierta, más funcional y preparada para responder a los retos de futuro. Lo hacemos, además, garantizando la continuidad del servicio durante las obras y consolidando este espacio como una puerta de entrada moderna y de calidad a nuestra ciudad", ha añadido.

La ejecución del proyecto se plantea en cuatro fases con el objetivo de garantizar en todo momento el funcionamiento de la estación y evitar cierres temporales o traslados del servicio. Las actuaciones comenzarán con la construcción del nuevo acceso y la adaptación de los elementos de comunicación vertical, para continuar posteriormente con el traslado progresivo de las taquillas y la reorganización definitiva de los espacios.

Finalmente, el regidor donostiarra ha incidido en que se trata de un "anteproyecto" y, tras contar con la cuantía económica de la intervención, se negociará con la concesionaria la financiación de toda esta obra.

"Estamos trabajando en el proyecto y también con la concesionaria. Ambas partes somos conscientes de que hay que renovar la estación y, por lo tanto, va a buen ritmo. Hay una visión unificada de lo que tiene que ser la fotografía final a que queremos llegar y nos gustaría, antes de acabar el mandato, que los trabajos y las obras también estén a salvo y ganar todo el tiempo posible para dejar los trabajos hechos", ha concluido.