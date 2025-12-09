San Sebastián será sede del III Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades amigables con mayores de la OMS

SAN SEBASTIÁN 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

San Sebastián será en junio de 2026 sede del III Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según ha anunciado este martes el alcalde donostiarra, Jon Insausti.

Tras la Junta de Gobierno municipal de este martes, Insausti ha dado cuenta de la aprobación del protocolo de actuaciones con el resto de entidades organizadoras del congreso que se celebrará en los días 16, 17 y 18 de junio de 2026, el Imserso (organizador del congreso), el Gobierno Vasco y la Diputación foral de Gipuzkoa.

Este foro, al que acudirán entre 500 y mil personas, tendrá lugar bajo el lema '¡Transformando Juntos! Un Mundo Amigable con las Personas Mayores - Conectado, Equitativo y Sostenible para Todas las Generaciones'.

Insausti ha destacado que "la elección de Donostia como sede de este congreso mundial no es una casualidad, es un reconocimiento al esfuerzo de este Ayuntamiento por ser referente en el cuidado y la atención a las personas mayores".

"Nuestra ciudad lleva años trabajando para afrontar el reto del envejecimiento de la población, acompañando todo este proceso para que nuestras amonas y nuestros aitonas puedan contar con todo el apoyo necesario para poder vivir una vida plena, manteniéndose en su entorno el mayor tiempo posible y de la mejor manera", ha afirmado.

A ello ha añadido que es también "un reconocimiento a la capacidad de Donostia para albergar congresos de primer nivel y de atraer conocimiento, gracias al trabajo que se realizado para su posicionamiento estratégico en este sector, aprovechando el potencial y atractivo de la ciudad".

El congreso forma parte de las actividades impulsadas por la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, promovida por la OMS en 2010 como respuesta al rápido envejecimiento de la población y con el objetivo de conectar ciudades, comunidades y organizaciones en todo el mundo con la visión común de hacer de su entorno un lugar mejor donde envejecer dignamente y con calidad.

San Sebastián fue la primera ciudad del Estado en adherirse a esta red, y desde entonces, ha desarrollado el plan Donostia Lagunkoia y firmado la Declaración de Dublín, consolidando una estrategia municipal transversal para abordar, de forma integrada, los retos y oportunidades que plantea construir, en una sociedad que envejece, una Donostia para todas las edades.

PARKING DE BICICLETAS EN BENTABERRI

Por otra parte, el alcalde ha informado de que el Ejecutivo local ha aprobado el expediente de contratación de las obras para habilitar un aparcamiento de bicicletas en la plaza Bentaberri del Antiguo (junto a la nueva estación de 'Topo' de Euskotren), con un presupuesto de 116.014 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

El proyecto prevé habilitar los 88,34 metros cuadrados útiles del local para acoger un total de 56 bicicletas: distribución en peine con 28 puestos en doble altura a un lado, una zona central con 22 puestos a una sola altura (seis de ellos para recarga eléctrica) y una zona destinada a cargo-bikes con seis puestos al otro lado.

Este aparcamiento funcionará bajo el sistema Dbizi Parking, la red municipal de aparcamientos seguros para bicicletas que cuenta ya con 198 plazas en la estación de autobuses (110), Pío XII (50) y Travesía de Loiola (38), además de las alrededor de 10.500 plazas que se distribuyen por las calles de toda la ciudad.