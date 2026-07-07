San Sebastián trabaja para tener antes de final de año la ordenanza para "flexibilizar" convertir bajos en viviendas

Jon Insausti. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián trabaja para tener "antes de final de año" una nueva ordenanza municipal para "flexibilizar" y hacer que las divisiones de pisos de gran metraje o cambios de uso de local comercial a residencial "sean más fáciles" con el objetivo de buscar soluciones al problema de la vivienda.

El alcalde, Jon Insausti, en rueda de prensa, ha considerado "importante" que, además de las grandes promociones, se "mire también a la propia ciudad construida porque de ahí también podemos sacar aprovechamiento y generar nueva opción de vivienda".

En esa línea, se ha referido a medidas como "las divisiones y agregaciones, es decir, coger casas de gran metraje y dividirlas", o la conversión de bajos comerciales en viviendas. "Estamos haciendo un esfuerzo para flexibilizar todo eso y estamos haciendo trabajo interno", ha afirmado.

"Hemos puesto en marcha un observatorio de vivienda para recabar todos los datos, para identificar cómo podemos sacar de ahí mayor vivienda, entre otras cosas porque la propia sociedad ha cambiado, nosotros hemos cambiado, las ciudades también y tenemos que adecuarnos", ha sostenido.

El alcalde ha insistido en que el objetivo es "flexibilizarlo lo máximo posible" y ha explicado que se está trabajando en las opciones de que esas nuevas viviendas que surjan sean "libres o tasadas". En ese sentido, ha subrayado la importancia de "mantener un equilibrio".

"Facilitar cambios de local comercial a residencial sí, pero sin desertizar barrios de posible actividad comercial porque entonces lo que estamos haciendo es dificultar mucho que en un futuro se abran nuevas actividades económicas y lo que sí apostamos son por barrios de proximidad", ha asegurado.

Insausti ha precisado que se está haciendo el trabajo de "identificar locales y luego ver cuál es la mejor herramienta para que eso se transforme", y ha avanzado que el Ayuntamiento "antes de que acabe el año va a tener esa herramienta definida".

Asimismo, ha apuntado que desde el Consistorio tienen identificados hogares de gran metraje, de más de 100 metros cuadrados que se concentran en "en los barrios más históricos o consolidados de la ciudad" como Centro, Gros o Amara.

VIVIENDAS Y LOCALES

Según los datos Catastro Urbano de Gipuzkoa, en San Sebastián hay más de 8.200 viviendas que superan los 130 m2. Si se amplía el criterio a hogares de 100 m2, el número de viviendas en la ciudad asciende a 18.000, aunque ello no implica necesariamente que todas ellas cumplan criterios de segregación por diversos motivos. Centro, Amara Berri, Gros, Aiete y Antiguo son los barrios con mayor número de estas viviendas.

Asimismo, en la capital guipuzcoana existen actualmente 5.494 locales en planta baja mayores de 35 m2 (se excluyen locales ubicados en polígonos industriales y centros comerciales - no todos ellos vacíos y susceptibles de convertirse en vivienda).

Se estima que, excluyendo los servicios de tipo turístico, en la ciudad existen actualmente 660 negocios mayores de 35 m2 ubicados en plantas altas de edificios residenciales (270 en plantas superiores a la primera). La mayoría de ellos estarían situadas en Centro, Gros y Antiguo.