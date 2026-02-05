Sánchez: "No nos van a quebrar porque la voz de la democracia no será doblegada por los tecnoligarcas del algoritmo"

BILBAO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que "la fuerza del Estado está para proteger" a las democracias "de los ataques que sufren" y también "a nuestros hijos de ese universo tóxico, impune, en el que desgraciadamente se han convertido las redes sociales". "No nos van a quebrar porque la voz de la democracia no será doblegada por esos tecnoligarcas del algoritmo", ha asegurado.

Sanchez, durante la clausura en el Palacio Euskalduna de Bilbao del VIII Congreso Nacional de Industria, se ha referido, de esta forma, a Pavel Durov, cofundador de la red social Telegram, que este pasado miércoles le criticó por anunciar que prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años y, en un mensaje masivo en esta red social, advirtió a los usuarios de que las regulaciones que pretende impulsar el Gobierno de España "amenazan" sus "libertades en internet" y se pretende convertir el país "en un estado de vigilancia bajo el pretexto de protección". Por su parte, el dueño de X, Elon Mask, llamó "fascista" al presidente del Gobierno español.

Por su parte, Pedro Sánchez respondió en la red social X con una frase de Don Quijote de la Mancha de Cervantes: "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos".

El presidente del Gobierno ha aprovechado su intervención en el Congreso Nacional de Industria, para insistir en esta cuestión y defender que "la fuerza del Estado está para proteger" a las democracias "de los ataques que sufren y de los retos que tiene ante sí".

"Está para proteger a nuestros hijos y a nuestras hijas de ese universo tóxico, impune, en el que desgraciadamente se han convertido las redes sociales. Eso que he llamado un Estado fallido", ha aseverado.

Tras lamentar que "hay quien dice que regular es controlar, que hacer política es tiranía, que poner reglas limita la innovación", ha dicho que "casi nunca se hacen las preguntas clave".

"¿Para qué queremos esa innovación?, ¿para ampliar derechos o para poner en riesgo esos derechos?, ¿para fortalecer la democracia o para erosionarla?, ¿para mejorar la vida de la gente o para que unos pocos hagan caja?, ¿queremos una tecnología que normalice y amplifique el engaño?, ¿que convierta la privacidad en mercancía?, ¿una sociedad en la que un tecnoligarca pueda meterse, como se metieron ayer en los móviles, de millones de ciudadanos y ciudadanas para decirles mentiras?", ha preguntado.

El presidente del Gobierno ha dicho tajante que "la respuesta tiene que ser un no claro". "No nos van a quebrar, porque la voz de la razón de la mayoría social y de la democracia no va a ser doblegada por esos tecnoligarcas del algoritmo", ha subrayado.