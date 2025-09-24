Sanitarios se concentran ante el Hospital de Cruces con batas blancas y manos rojas en homenaje a los médicos de Gaza

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sanitarios vascos se han concentrado este miércoles ante el Hospital de Cruces en Barakaldo (Bizkaia), con batas blancas y portando carteles de manos rojas, en homenaje a los médicos palestinos y para denunciar el "genocidio" en Gaza.

Tras las concentraciones, convocadas el pasado sábado por la plataforma PararLaGuerra.es en Madrid, Barcelona, Valencia y Vigo, la movilización se ha desarrollado este miércoles en el centro sanitario barakaldés, con la pretensión de que esta iniciativa se extienda por todas las ciudades y centros sanitarios del país.

Durante la concentración, encabezada por una pancarta con el lema 'Por la paz, alto el fuego definitivo. Ni terrorismo ni genocidio', se ha dado lectura a un comunicado en el que la plataforma ha señalado que "las batas y ropas blancas y las manos de rojo, un símbolo internacional, nos sirven para decir stop, que paren ya". "Este gesto sencillo, pero poderoso, es un grito contra el genocidio y una exigencia de un alto el fuego inmediato y definitivo", ha añadido.

Tras defender que la vida "debe prevalecer por encima de cualquier otra cosa", ha señalado que "el blanco es el mismo blanco que acompaña a los sanitarios de Gaza, ese blanco de las batas que curan, de los vendajes que protegen y de la esperanza que resiste incluso bajo las bombas".

"Y el rojo de nuestras manos es el rojo de la sangre inocente, pero también el rojo que alerta al mundo de que basta ya, de que la dignidad no puede seguir siendo pisoteada", ha advertido.

Con este acto, ha explicado la plataforma, quieren "rendir homenaje a quienes, en Gaza, resisten cuidando, sanando, acompañando en medio de la devastación". "Vuestra entrega, a riesgo de la propia vida, es un faro de humanidad. Vosotras y vosotros sois el ejemplo más claro de que resistir es salvar vidas, de que cada gesto de cuidado es un acto de esperanza frente al horror", han destacado.

En esa línea, ha dado las gracias a quienes, "sin descanso, impedís que el genocidio se cobre más vidas de las que quisieran Trump y Netanyahu". "Gracias por enseñarnos que la vocación sanitaria es, ante todo, un compromiso con la vida y con la justicia", ha añadido la plataforma.

Este homenaje, ha remarcado, "también es memoria y denuncia: memoria de quienes han dado su vida por salvar otras, y denuncia de la violencia que intenta silenciar a quienes sanan". "Que nadie olvide que cada sanitario y sanitaria en Gaza es también una víctima, y al mismo tiempo, un símbolo de resistencia y dignidad", ha pedido, para asegurar que no van a detenernos hasta "conseguir que pare el Genocidio".