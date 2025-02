Santano dice que la situación de Talgo puede resolverse en días y Sidenor es la "apuesta de país" de los Gobiernos

BILBAO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha afirmado que la situación de Talgo puede resolverse en días y que la entrada de Sidenor es la "apuesta de país" de los Gobiernos vasco y central.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Santano ha reiterado que ambos Ejecutivos, los Gobiernos vasco y de España están "alineados" en su apuesta por que Talgo "se mantenga como empresa del país" y, en este sentido, no tienen duda de que la oferta de José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor es su "apuesta de país".

"Talgo necesita un industrial detrás y no hay ninguna duda de lo que significan Jainaga y Sidenor en ese sentido. Se necesita una apuesta industrial porque Talgo es una empresa con un prometedor futuro, tiene muchísimos contratos, no solo en España, sino en medio mundo, y lo que necesita de verdad es capacidad industrial para poder llevarlos adelante", ha indicado.

A su juicio, "no es algo tan habitual, que haya una empresa que tenga tanto éxito que realmente lo que necesita es aumentar su capacidad industrial para poder producir todo aquello que ha vendido". "Y esto es así porque Talgo tiene una tecnología que es novedosa, es única en el mundo, la de la rodadura desplazable que permite que un tren pueda circular por anchos de vía distintos. Es una tecnología 'made in Spain', 'made in Euskadi' y no la podemos perder", ha explicado.

José Antonio Santano ha señalado que, por eso, en su momento, "el Gobierno se opuso a la OPA de la empresa pública húngara", Magyar Vagon, ya que están empeñados en que Talgo "mantenga sus raíces en el país". "Es el objetivo y vamos a ver cómo lo podemos conseguir porque todo eso tampoco está cerrado definitivamente", ha apuntado.

Santano ha dicho que ya no se puede esperar "mucho" para resolver la situación de Talgo, y cree que se está "en las últimas semanas" o incluso "podrían ser días". "Talgo lleva demasiado tiempo en este proceso, y yo creo que para cualquier empresa, y más una empresa que fabrica elementos tan estratégicos como son los trenes y este tipo de rodadura desplazable, la incertidumbre nunca es buena y espero, por tanto, que esto se resuelva cuanto antes", ha concluido.