Santurtzi acogerá obras de Lola Herrera, Paloma San Basilio y Alberto San Juan

El Serantes Kultur Aretoa (SKA) de Santurtzi (Bizkaia) ofrecerá en el primer trimestre de 2026 una veintena de espectáculos, con nombres como Lola Herrera, Paloma San Basilio, Alberto San Juan, Pepe Viyuela y Antonio Molero en el apartado teatral y conciertos de Burning y Ruper Ordorika, entre otros.

La concejala de Cultura, Euskera y Deporte de Santurtzi, Itziar Carrocera, ha presentado este martes la nueva programación del Serantes Kultur Aretoa, con "una oferta muy variada dirigida a todos los públicos desde el teatro cómico al dramático, la música o la danza". Los espectáculos estarán a la venta desde este miércoles, 10 de diciembre, tanto en la taquilla como en la web.

En el apartado musical, el teatro santurtziarra acogerá en febrero la actuación de Ruper Ordorika & Mugalariak, con su nuevo álbum 'Lurra ikutu barik', un trabajo que "viene a completar una trayectoria que supera ya los veinte discos publicados", han destacado desde el SKA.

En abril llegará a Santurtzi la gira del 50º aniversario de Burning y en marzo se representará la ópera 'La bohème', además de la actuación de Go!azen, un evento que cumple diez años.

Por otro lado, el Serantes Kultur Aretoa ofrecerá dos espectáculos de danza en marzo y en mayo. El primero de ellos será 'Creaviva', espectáculo ganador del Premio del Festival de Jerez 2025 a la mejor composición musical, que, a través de coplas, danza y poesía, "celebra la unión entre las artes, el cuerpo y la inspiración que las hace eternas", han explicado los organizadores.

Por su parte, 'Hasta el último baile' aunará "danza y música sobre el paso del tiempo, la transformación del cuerpo, las ausencias y los recuerdos".

En la programación teatral, Lola Herrera pondrá en escena 'Camino a La Meca' en enero, Alberto San Juan presentará también en enero la comedia musical 'Macho Grita', Paloma San Basilio protagonizará en febrero 'Dulcinea' y Luis Bermejo llegará con el monólogo cómico 'Hoy tengo algo que hacer', escrito y dirigido por Pablo Rosal, en marzo.

Asimismo, sobre el escenario del Serantes Kultur Aretoa estará en febrero La Zaranda, con 'Todos los ángeles alzaron el vuelo', y Pepe Viyuela y Antonio Molero con la comedia 'El barbero de Picasso' en marzo.

PROGRAMA INFANTIL

Dentro del programa dirigido al público infantil se podrá disfrutar de cuatro representaciones en euskera programadas para enero y marzo, 'Amama', 'Mute...eta hagan!', 'Semaforioa' y 'Kimu'.

El Consistorio ha puesto a disposición de las familias, un año más, el 'opari txiki', un plan para disfrutar en familia por 16 euros en el que se podrá disfrutar de las cuatro obras y cuatro películas de cine.