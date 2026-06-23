Santurtzi modificará un vial para la creación de más de 30 nuevos estacionamientos en el barrio San Juan

Nuevos espacios de estacionamiento en Santurtzi - AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI

BILBAO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santurtzi (Bizkaia) va a realizar una modificación en un vial del barrio San Juan con el objetivo de dar respuesta a las necesidades y demandas de la ciudadanía y crear 30 nuevos espacios de estacionamiento.

En un comunicado, ha subrayado que el proyecto consiste en la conexión de la calzada de doble sentido que sirve de acceso a los garajes de los portales 76, 78 y 80 de la calle Regales, con el vial de entrada al barrio de San Juan desde la carretera N-639.

Según ha explicado el Ayuntamiento, con esta conexión, la circulación se limitará a un solo sentido, y se ganará una línea de estacionamiento. Para ello, desde el consistorio se van a invertir más de 267.000 euros.

"Somos conscientes de que una de las preocupaciones de la ciudadanía es el aparcamiento y desde el consistorio estamos trabajando para dar cabida a la creación de estos en los diferentes barrios y zonas del municipio", ha señalado la alcaldesa de Santurtzi, Itziar Carrocera, para añadir que con esta modificación ven la posibilidad de dotar de más de 30 nuevos estacionamientos a la zona realizando "una pequeña modificación en el vial".