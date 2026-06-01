Santurtzi se suma al programa de empleo 3R para reincorporar al mercado laboral a 12 personas

BILBAO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Santurtzi participa del programa de empleo foral 3R, un proyecto de reorientación que en el municipio reincorporará al mercado laboras a 12 personas desempleadas del municipio, para lo que recibe una subvención del Departamento de Empleo, Cohesión social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia de 9.757,73 euros, de un coste total de 15.215,64 euros.

En un comunicado, el consistorio ha explicado que las personas interesadas deberán informarse y apuntarse en la agencia de desarrollo de empleo local SanturtziLan a partir de este lunes. Las acciones comenzarán en el mes de septiembre y finalizarán en marzo de 2027.

El concejal de promoción económica, David Orue, considera importante "seguir apostando por actuaciones que promuevan la empleabilidad en el municipio, cumpliendo con el compromiso con las personas que se encuentran en situación de desempleo, así como facilitando la contratación al tejido empresarial".

El programa contempla cuatro fases: reorientación laboral, activación laboral, formación en competencias digitales básicas para la búsqueda de empleo y recolocación.

Primeramente se realizará un diagnóstico individualizado y una elaboración del perfil con el que se trabajará en identificar las habilidades y competencias. Después, se diseñará un itinerario individual personalizado.

Las personas participantes obtendrán información sobre normativa laboral y el mercado de trabajo, así como sobre las políticas activas de empleo. En función de las características de cada persona, se proporcionará asesoramiento y apoyo técnico complementario: herramientas y técnicas de apoyo a la elaboración de un currículum personalizado.

Una vez adquiridas las competencias digitales básicas e identificadas las ofertas de empleo, se equipararán a los perfiles de las personas para conseguir la adaptación y conseguir una inserción laboral.