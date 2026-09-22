Satlantis, elegida Pyme del año 2026 de Bizkaia por la Cámara de Comercio de España y Banco Santander

Galardonados por los premios Pyme del Año 2026 de Bizkaia - CCÁMARA ESPAÑA

BILBAO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa Satlantis, pyme tecnológica especializada en el desarrollo de cámaras ópticas de alta resolución para satélites de observación de la Tierra, ha recibido el Premio Pyme del Año 2026 de Bizkaia, un galardón que conceden anualmente la Cámara de Comercio de España y Banco Santander.

El jurado ha estado compuesto por la representante de Banco Santander y presidenta del jurado Amaya Leyaristi; el miembro de la Cámara de Comercio de España Juan Miguel Cuellar; la representante de la Diputación Foral de Bizkaia (BEAZ) Olatz Goitia, y Adolfo Lorente, representante de El Correo.

En un comunicado, Cámara España ha explicado que Satlantis ha construido su crecimiento "sobre una sólida apuesta por la I+D, el desarrollo de tecnología propia y una clara vocación internacional, convirtiendo el conocimiento desarrollado en Bizkaia en soluciones espaciales competitivas a escala global". Sus sistemas están actualmente en órbita en distintas misiones internacionales y prestan servicio a clientes de Europa, Estados Unidos y Asia.

Con motivo de la celebración del décimo aniversario del Premio, se ha entregado la Mención Especial "Legado Empresarial" a Cafés Baqué pyme "con más de un siglo de trayectoria y una historia marcada por la continuidad familiar, el arraigo en Euskadi y la capacidad de adaptación".

Además, se han concedido cuatro accésits en las categorías de Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Pyme Sostenible.

El Accésit de Internacionalización se ha otorgado a Hodeia Digital, que destaca con su plataforma "Buildapp" implantada en más de 200 plantas industriales de más de 40 países y utilizada por más de 45.000 usuarios.

El Accésit de Innovación y Digitalización ha recaído en Segurma por su "profunda modernización tecnológica de su Central Receptora de Alarmas".

El Accésit a la Formación y el Empleo se ha concedido a Emartin Facilities, por su apuesta por "un modelo que conecta directamente formación, empleabilidad y desarrollo profesional, respondiendo tanto a las necesidades del mercado como a su compromiso social".

El Accésit de Pyme Sostenible es para Vicrila Industrias del Vidrio, empresa con una trayectoria ligada a la fabricación de vidrio desde 1890 y especializada en la producción de vasos y copas para los mercados nacional e internacional.

Satlantis concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2026, que se disputará entre las empresas ganadoras de cada provincia. El nombre de la empresa galardonada se dará a conocer durante los primeros meses de 2027, en el marco de un gran evento que se celebrará en Madrid.

Asimismo, los ganadores de los Accésits concurrirán también a la final nacional en sus respectivas categorías, en la que se reconocerá a las empresas que hayan destacado por sus iniciativas de Internacionalización, sus políticas de Formación y Empleo, sus proyectos de Innovación y Digitalización y su compromiso con la Sostenibilidad.