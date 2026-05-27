Satse denuncia el "calor insoportable" en Osakidetza y alerta del riesgo que supone para pacientes y profesionales

BILBAO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Satse Euskadi ha denunciado el "calor insoportable" en los hospitales y centros de salud de Osakidetza, que "a menudo superan los 30 grados, cuando la temperatura recomendada no debería superar los 26 grados", y ha alertado del riesgo que esto supone para pacientes y profesionales.

En un comunicado, ha advertido que "sin una climatización adecuada, se está poniendo en riesgo la salud física y mental del conjunto de profesionales y la seguridad de la ciudadanía". Además, ha considerado "inaceptable que el personal deba comprar sus propios ventiladores para trabajar en condiciones mínimas o que se recomiende cerrar ventanas como única solución".

Tras recordar que "este problema se repite cada verano por falta de planificación e inversión en los medios adecuados", Satse Euskadi ha denunciado que en Álava, en el Hospital de Txagorritxu, las plantas de hospitalización carecen de climatización y en la OSI Errioxa las reformas estructurales no llegarán hasta 2027. Mientras tanto, ha advertido, en la Red de Salud Mental (RSMA), las áreas infanto-juvenil y el SRC son las más perjudicadas por la falta de medios

En Bizkaia, el sindicato ha criticado que las soluciones de Osakidetza son "insuficientes e incluso ridículas, como el suministro de polos helados en el Hospital de Cruces o la colocación de vinilos en las ventanas de la OSI Bilbao-Basurto".

En la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, ha asegurado, "las altas temperaturas han llegado a afectar al funcionamiento de aparatos diagnósticos, obligando a postergar citas", y en en centros como Markonzaga o San Vicente, el área de fisioterapia "alcanza niveles extremos sin medidas de prevención".

En cuanto a Gipuzkoa, ha explicado que en el Hospital de Bidasoa, las obras en el bloque quirúrgico impiden abrir ventanas, "dejando a profesionales y pacientes dependientes de ventiladores". "En el CS Larzabal, ya el año pasado se suspendieron tratamientos de fisioterapia por el calor, y este año las mejoras prometidas siguen sin ejecutarse", ha denunciado.

Desde el Sindicato de Enfermería de Euskadi han exigido "urgentemente" un plan de actuación con "medidas preventivas concretas previas al periodo estival, como los planes de contratación de personal, que evite el cierre de camas y la fatiga y la sobrecarga física y mental de los profesionales".

Para la central sindical, es necesaria una inversión en climatización, mantenimiento y renovación de infraestructuras y "que se tengan en cuenta todos los puestos de trabajo de Osakidetza, incluidos aquellos que se llevan a cabo en el exterior, Atención primaria, Emergencias...".

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Tras recordar que Inspección de trabajo ya ha dado la razón a Satse en diversas denuncias por disconfort térmico en Osakidetza, ha censurado que, "una vez más el Servicio Vasco de Salud obvia las necesidades de sus profesionales y pacientes"".

"Continuaremos trasladando las denuncias pertinentes a la Unidad Corporativa de Salud o incluso a la Inspección de Trabajo para garantizar la seguridad del personal de Osakidetza y de las personas usuarias", ha concluido.