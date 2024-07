Satse Euskadi cifra en un 80% el seguimiento de la huelga de matronas en Bizkaia y exigen 200 profesionales más

BILBAO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería de Euskadi - Satse ha cifrado en un 80% el seguimiento de la huelga de las matronas de Bizkaia de este lunes para reclamar a Osakidetza que invierta para ofrecer una asistencia "de calidad a las mujeres" y ha advertido que son necesarias unas 200 profesionales más en el territorio vizcaíno para alcanzar los ratios europeos, porque con las actuales 215 atienden a "muchísimas más mujeres de las que les corresponden".

Bajo el lema "Matronas sin sustitución, mujeres sin atención", varios centenares de personas se han manifestado desde el Sagrado Corazón en Bilbao hasta la delegación de Salud, coreando lemas como "Pradales escucha, matronas en luchas" y "Menos discursos y más soluciones".

La secretaria general de Satse Euskadi, Amaia Mayor, ha exigido a Osakidetza "propuestas claras, con la inversión suficiente para ofrecer una asistencia de calidad a las mujeres" y ha advertido que seguirán con sus movilizaciones hasta que Osakidetza "se siente a negociar y a hablar de la situación de sus condicione de trabajo y de las mujeres".

"Queremos que las mujeres no se tengan que trasladar de un municipio a otro para tener atención y que se establezca un cupo de matronas con un número adecuado de mujeres por matrona como se hace en los países europeos", ha apuntado.

En ese sentido, Mayor ha indicado que ahora mismo hay "unas 215 matronas en Bizkaia y si quisiéramos tener la media europea tendríamos que duplicar este número, porque atienden muchísimas más mujeres de las que les corresponden".

Además, también han pedido a Osakidetza que el ratio de matronas se fije en función de las mujeres de cada municipio y no de la población en general, ya que "tenemos municipios que no son tan poblados pero tienen una gran cantidad de mujeres y muchas matronas en Enkarterri nos dicen que se llevan a las mujeres de pueblo en pueblo en función de los días de agenda que tienen, porque en cada municipio no tienen atención todos los días".

Satse Euskadi, que ha pedido el apoyo a las asociaciones feministas, se reunirá la semana que viene con Sumar y EH Bildu para hablar de la situación de las matronas, porque "es un problema de las mujeres de Euskadi en el que Osakidetza no está poniendo el foco y que hay que solucionar".

Tras insistir que el actual ratio de mujeres por matronas en Bizkaia es "excesivo", Mayor ha remarcado que las matronas son enfermeras especialistas en obstetricia y ginecología y necesitan hacer la carrera de enfermería y dos años más para la especialización", por lo que, según ha advertido, "las soluciones no van a venir a corto plazo".

En ese sentido, el sindicato pide a Osakidetza que se aumenten las plazas de enfermera de residentes en obstetricia y ginecologíade matronas en Euskadi "para que podamos hacer frente a esta situación".

Además, ha considerado necesario "fidelizar" a las matronas que ya trabajan en Osakidetza, porque "hay muchas matronas que trabajan de manera eventual y que, al final, se cansan por no poder conciliar su vida personal y se acaban yendo a otros puestos de trabajo donde la situación es menos precaria".

Mayor ha insistido en que Osakidetza "lo primero que tiene que hacer es sentarse a negociar, ver cuál es el problema y a tratar con las propias matronas y el Sindicato de Enfermería que las representa cuáles son las medidas que tenemos que tomar, que pasan por contratar, estabilizar el empleo, aumentar las plazas de matronas, lo que se tiene que pedir al Ministerio de Sanidad, y, mientras tanto, aliviar en lo posible las cargas de trabajo y retribuir adecuadamente el tiempo extraordinario que estas profesionales se vean obligadas a hacer".

Las matronas, ha remarcado, piden "tener un protocolo para cuando las agendas están llenas" porque "muchas veces ellas tienen que decidir en primera persona a qué mujeres se atiende y a qué mujeres no", algo que, según ha advertido, Osakidetza "no puede dejar en manos de estas profesionales, que no son las responsables de la gestión".

"Es Osakidetza la que aplica los recortes y es Osakidetza la que tendrá que recibir a qué recurso hay que derivar a esas mujeres que, a día de hoy, no tienen planificación familiar o no hacen cribado de cervix en verano, ni grupos de preparación al parto, ni lactancia, ni talleres de educación de prevención de enfermedades de transmisión sexual", ha manifestado, para señalar que todos ese tipo de servicios Osakidetza "los deja de dar en verano porque no tiene matronas suficientes, y eso es algo que habrá que solucionar".

En esa línea, ha advertido que esta situación de falta de matronas "lejos de mejorar va a empeorar", ya que "solamente egresan en Bizkaia 24 matronas todos los años y con eso dudamos mucho que vayamos a poder aumentar el número de matronas hasta doblar para tener la ratio europea".

RONDA DEL LEHENDAKARI

En cuanto a la ronda de conversaciones anunciada por el lehendakari, Imanol Pradales, incluidos los sindicatos de Osakiderza, Amaia Mayor ha dicho que, de momento, Satse Euskadi no ha recibido ninguna invitación para reunirse con el lehendakari y ha asegurado que el sindicato siempre "apuesta por la negociación", por lo que estarán "encantadas de hablar con el consejero de Salud o con quien designe el lehendakari para hablar de este y de muchos otros problemas que tiene Osakidetza y que hace muchos años que no se están solucionando".

"Esperemos que las palabras se conviertan en hechos y realmente tengamos verdaderas soluciones para las matronas y para el resto de colectivos profesionales de Osakidetza que soportan una importante carga de trabajo y que sacan el servicio y la calidad y el servicio que ahora mismo presta Osakidetza gracias a su compromiso con la ciudadanía vasca", ha dicho.

En ese sentido, ha recordado que los "principales problemas" en Osakidetza son "la temporalidad, la carga de trabajo y que no se mejoran las condiciones de trabajo desde hace mucho". Mayor ha destacado que llevan 13 años con el acuerdo de condiciones de trabajo "caducado".

Por último, Amaia Mayor ha dicho que no descartan nuevas jornada de huelga si Osakidetza "no se sienta a hablar del problema del colectivo de matronas".