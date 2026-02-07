SEA, preocupada por el impacto de la tasa turística en el alojamiento temporal de profesionales por trabajo en Álava

Hotel Marqués de Riscal, en Elciego (Álava) - EUROPA PRESS

La Asociación de Empresas de Hostelería y Alojamiento de Álava-SEA Hostelería ha mostrado su "preocupación" por el impacto que pueda tener la futura tasa turística en el alojamiento temporal de profesionales por trabajo en Álava, por lo que trata de que las diputaciones tengan en cuenta este factor a la hora de redactar la norma y recogerlo en las posibles exenciones de pago.

La Diputación Foral de Álava ha publicado en su Portal de Transparencia el anteproyecto de Norma Foral del Impuesto sobre Estancias Turísticas, que somete a audiencia pública hasta el próximo día 18, para que la ciudadanía, entidades y agentes interesados puedan formular alegaciones.

Se trata de un nuevo tributo de carácter local destinado a gravar las estancias, con hasta 7,5 euros/noche, que se realicen en los establecimientos de alojamiento turístico situados en los municipios del Territorio.

Con esta nueva tasa, el SEA ve un "problema" con el cliente de empresa y las largas estancias, "perfil más que habitual en un territorio como el alavés, con alta actividad industrial y al que acuden por temas laborales muchos directivos de empresa y trabajadores, ya sean estatales o extranjeros, a desarrollar a veces proyectos de media y larga duración", ha precisado.

"A Álava viene mucha gente a alojarse por trabajo, y eso no es turismo. Cuesta mucho que una empresa que reserva alojamiento para sus trabajadores asuma las subidas anuales de IPC, como para que asuman una tasa turística", han alertado desde SEA-Hostelería, en declaraciones a Europa Press.

Por ello, los hoteleros alaveses ven "con cautela" el año 2026, y asociados de SEA-Hostelería ya han trasladado que "algún cliente de empresa tendrá que venir menos a Álava y utilizar reuniones online para trabajar", lo que ven "muy preocupante" para la rentabilidad del sector.

"BUEN AÑO TURÍSTICO"

En cuanto al balance de 2025, la patronal alavesa ha destacado que el turismo ha dejado en el Territorio un "buen año", durante el que se incrementó 6,5% el número de visitantes extranjeros respecto al año anterior, alcanzando los 352.000, que ya suponen el 32% de las pernoctaciones totales en el Territorio.

Según los datos recabados por la asociación hotelera, en 2025 se registraron 1,1 millones de pernoctaciones en Álava, de las que el 68% han sido de turistas nacionales, 748.000. "Es curioso cómo hemos mantenido el número de estatales respecto a 2024, mientras que el número de turistas extranjeros ha crecido", ha expuesto SEA.

Además, la organización ha señalado que Álava está empezando a tener gente de Oriente, que antes era "prácticamente impensable", así como de Norte América, que viene a conocer el País Vasco, su cultura y gastronomía.

"No olvidemos que el turismo internacional, sobre todo el de fuera de Europa, está sometido a los vaivenes geopolíticos y los que hoy vienen a nuestro territorio, mañana puede que no vengan. Es por esto que debemos mantener y fidelizar más si cabe el turismo nacional, que aporta un perfil medio alto al que le gusta disfrutar de nuestra gastronomía y cultura", ha detallado.

Si bien es cierto que la mayor actividad se ha registrado en Vitoria-Gasteiz, el resto de Álava ha subido también en el número de pernoctaciones de turistas extranjeros, fundamentalmente por el impulso de Rioja Alavesa, que se ha incrementado en un 8,14%.

TRABAJAR PARA ATRAER EVENTOS

Desde SEA han valorado que, "poco a poco, se está consiguiendo" una desestacionalización del turismo. "Antes, la temporada baja iba muy marcada en Álava y en Vitoria. El periodo entre noviembre y febrero eran meses muy duros, pero de un tiempo a esta parte se está consiguiendo que la caída de demanda tras el verano no sea tan pronunciada", ha declarado.

Esto se debe a un "intenso trabajo" con diferentes receptivos, touroperadores, agencias minoristas, así como el incremento paulatino congresos. Respecto a esto último, SEA considera que "hay que seguir trabajando de la mano de los agentes implicados, sobre todo, de las administraciones" para la atracción de eventos y superar el 'gap' existente en este sentido con Bizkaia y Gipuzkoa.

Sobre descentralización, del número total de pernoctaciones registradas en Álava durante 2025, el 80% fueron en Vitoria-Gasteiz, un 11% en Rioja Alavesa y un 9% en el resto del Territorio, según los datos recogidos por SEA. En los tramos de Rioja Alavesa y del resto de Álava se han registrado incrementos del 5% y del 9%, respectivamente.

"Como territorio y como capital, tenemos buena conectividad con Bilbao, Donostia, Logroño e incluso Burgos. Y, en general, a nivel territorial, nuestro precio medio sigue siendo más ventajoso para el turismo y la empresa", ha destacado la organización.