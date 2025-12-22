La segunda edición de 'Elurra Donostian' de San Sebastián Shops ofrecerá actividades gratuitas en la ciudad

SAN SEBASTIÁN 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de la iniciativa 'Elurra Donostian', impulsada por la plataforma de comercio urbano San Sebastián Shops, se celebra desde este lunes al próximo 29 de diciembre con actividades gratuitas en distintos puntos de la capital guipuzcoana.

Según han recordado desde San Sebastián Shops, 'Elurra Donostian' es una propuesta festiva pensada para "dinamizar el comercio de proximidad durante las fechas navideñas, generar ambiente en los barrios y ofrecer a la ciudadanía una experiencia gratuita y familiar con la ilusión propia de estas fechas".

La iniciativa busca, además, reforzar el vínculo entre el comercio local y la vida urbana, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de la ciudad y de sus establecimientos. La iniciativa cuenta con el respaldo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y del Ayuntamiento, a través de Fomento de San Sebastián.

Tal y como ha señalado la concejala de economía y empleo local, Ane Oyarbide, "el comercio local es una pieza fundamental de la vida de nuestros barrios, y con 'Elurra Donostian' queremos acompañar a los establecimientos en una época clave del año, generar ambiente en las calles y ofrecer a las familias una experiencia cercana, gratuita y llena de ilusión".

En esta nueva edición, la "fiesta de la nieve" recorrerá diferentes puntos de San Sebastián. Este lunes se celebra en el Mercado de San Martín, el martes en la plaza Julio Caro Baroja (Antiguo), el miércoles en la plaza Martín Santos (Egia), el viernes en el centro comercial ARCCO (Amara), el sábado en el Hotel de Londres y de Inglaterra, el domingo en la plaza Larratxo (Altza) y el lunes, día 29, en la plaza Nafarroa Beherea (Gros). Todos los días la actividad se desarrollará en horario de 17.00 a 18.30 horas.