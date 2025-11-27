Seguridad y Autoridad Portuaria de Bilbao analizan retos y previsiones de la Ertzaintza para la seguridad del puerto

Bingen Zupiria e Iván Jiménez - IREKIA

BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Responsables del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y de la Autoridad Portuaria de Bilbao han mantenido un encuentro este jueves en el que han analizado, entre otras cuestiones, las medidas de seguridad del Puerto de Bilbao y los retos y previsiones de la Ertzaintza para la seguridad de estas instalaciones.

Según ha informado el Gobierno Vasco, se trata de la primera reunión que mantienen desde que fue nombrado como nuevo presidente del Puerto Iván Jiménez.

El encuentro ha estado presidido por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y el propio Jiménez y ha contado también con la participación del viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte, el director de Coordinación de Seguridad, Asier Erkoreka, la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa, y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda.

Por parte del Puerto de Bilbao, han estado presentes el director, Toño Aiz, el responsable del departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, Alberto Ojanguren, y el jefe de Seguridad, Jorge Arce.