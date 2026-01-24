Seguridad condena las pintadas "inaceptables e intolerantes" contra la Ertzaintza aparecidas en Araia

Archivo - El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha emitido un comunicado en el que condena las pintadas aparecidas en el municipio alavés de Araia, grafitis que ha calificado de "inaceptables e intolerables que atentan contra la convivencia y contra la vocación profesional de las y los agentes".

El departamento se ha referido, de esta manera, a la aparición este sábado por la mañana de distintas pintadas contra la Ertzaintza en el municipio. En la primera, que ha aparecido en la entrada del polideportivo del municipio, se puede leer "Zipaioak falanjistak" (cipayos falangistas), en las otras dos, que están en el lateral y en la parte trasera del edificio, "Zipaioak falanjistak sokara" (cipayos falangistas, a la soga), ha descrito Seguridad.

"Unos hechos inaceptables e intolerables que atentan contra la convivencia y contra la vocación profesional de las y los agentes de la Ertzaintza", ha expresado en el comunicado, que ha concluido trasladando "su solidaridad y apoyo al ertzaina que se ha visto señalado con estas pintadas".