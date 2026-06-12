Seguridad condena el "señalamiento" a un ertzaina en carteles aparecidos en Leioa

BILBAO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha denunciado la aparición de carteles en la localidad vizcaína de Leioa en los que aparece la imagen de un ertzaina y se produce su "señalamiento" como responsable del dispositivo que actuó en el aeropuerto de Loiu durante el recibimiento a miembros de la Flotilla el pasado mes de mayo, en el que se produjeron diversos incidentes y fueron detenidas cuatro personas.

Seguridad ha informado de que esta mañana la Ertzaintza ha recibido el aviso sobre la aparición de carteles en el entorno de un centro educativo de Leioa con la imagen de un ertzaina y el mensaje "este es el zipayo responsable del dispositivo que apalizó a los miembros de la flotilla humanitaria". En los carteles se dice que "es un tipo violento con y sin uniforme" y el barrio en que vive, y se apela a "quedarse con su cara".

La Consejería ha denunciado que este agente "ya fue señalado" en redes sociales tras los incidentes ocurridos en el aeropuerto de Loiu durante el recibimiento de los miembros de la flotilla.

Entonces, el Departamento que dirige Bingen Zupiria denunció el asunto ante la Fiscalía, por lo que, ha recordado, "ya existe una querella" y, tras la aparición de estos carteles, ha dado cuenta de "esta nueva coacción" a los servicios jurídicos para "proceder contra sus autores". Además, la Ertzaintza ha iniciado una investigación para localizar a las personas autoras de "estos señalamientos".

NI "CAZA" DIGITAL NI FÍSICA

Ante "la gravedad de los hechos", el Departamento de Seguridad ha mostrado su apoyo y solidaridad al agente y a su familia, así como al conjunto de agentes que forman la Ertzaintza.

Asimismo, ha reiterado que, tal como declaró el consejero de Seguridad en la comparecencia del pasado 26 de mayo en el Parlamento Vasco, no va a "permitir la caza digital y física de ningún ertzaina, representante público o militante".