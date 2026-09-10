Seis personas detenidas por robos y tráfico de drogas y 12 desalojados de un edificio ocupado en Beasain - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un amplio dispositivo policial desplegado por la Ertzaintza en Beasain (Gipuzkoa) se ha saldado este jueves con la detención de cuatro hombres y dos mujeres por su implicación en robos, tráfico de drogas, receptación y pertenencia a grupo criminal. Los arrestados residían en un edificio ocupado, donde se han encontrado numerosas evidencias de su actividad delictiva, del que han sido desalojadas doce personas, por orden judicial.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, agentes de la Ertzaintza adscritos a la comisaría de Oria, con la colaboración de las de Errenteria y de San Sebastián, de las Unidades Canina, Intervención y Brigada móvil, junto a la Policía Local de Beasain, han procedido a realizar una entrada y registro con autorización judicial, de un inmueble ubicado en la calle Senpere de ese municipio donde residían okupas.

Los recursos policiales que han intervenido en el edificio han localizado en varias viviendas numerosos objetos de procedencia ilícita, denunciados como sustraídos en garajes y trasteros en Gipuzkoa y Navarra, los cuales serán posteriormente restituidos a sus legítimos propietarios.

Asimismo, en varios de los pisos se han localizado diferentes cantidades de sustancias estupefacientes, tales como cocaína, sulfato de anfetamina 'speed', sustancia de corte y hachís troceado para su venta 'al menudeo'.

Durante el pasado mes de abril, la Ertzaintza intervino en el mismo edificio y requisó entonces herramientas, ropa y aparatos electrónicos robados previamente. La mayoría de los pisos del inmueble estaban ocupados por delincuentes habituales dedicados a cometer delitos contra el patrimonio, tráfico de drogas, receptación de objetos robados, formando una banda criminal que tenía repartidas sus funciones.

Entre las detenciones practicadas se encuentran dos mujeres; una de 35 y otra de 27 años, que cuentan con una veintena de detenciones la primera y 15, la segunda. Además, hay tres hombres detenidos de 36, 38 y 45 años, con una quincena de antecedentes policiales cada uno. Por último, se ha procedido a la detención de otro joven de 26 años.

Las seis personas detenidas han sido trasladadas a dependencias de la comisaría de Oria para realizar las diligencias policiales oportunas antes de ser puestas a disposición judicial.

Por orden judicial se ha decretado el desalojo de todas las personas residentes en el edificio ocupado. Una vez finalizado el dispositivo, han sido 12 las personas desalojadas.