La Semana Grande de San Sebastián contará con 416 actividades repartidas en 30 espacios de la ciudad - AYUNTAMIENTO DONOSTIA

SAN SEBASTIÁN, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Semana Grande de San Sebastián contará con 416 actividades repartidas en 30 espacios, que combinan nuevas propuestas con las citas clásicas, en la programación preparada por el Ayuntamiento donostiarra, a través de Donostia Kultura Festak. Además, siete grupos de danza de la ciudad interpretarán el 'Artillero' el próximo 8 de agosto para dar inicio a la fiesta.

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, acompañado de la concejala de Cultura, Ana López, ha presentado este lunes el programa en el parque Cristina Enea, donde ha destacado que durante los días de Aste Nagusia sienten Donostia "de una manera especial".

"Las calles se llenan de actividades para disfrutar con amigos, en pareja o en familia. Este año, una vez más, las nuevas propuestas vinculadas a nuestras raíces, la naturaleza y la ciencia nos permitirán descubrir la ciudad desde perspectivas diferentes. Por eso, quiero invitar a todos los donostiarras a salir a la calle, vivir las fiestas con responsabilidad y disfrutar de la ciudad de la manera que más nos gusta", ha expresado Insausti.

La Semana Grande comenzará el sábado 8 de agosto con el tradicional cañonazo. Una representación de siete grupos de danza de la ciudad, integrantes de Antiguotarra Dantza Taldea, Arkaitz Añorgako Dantzariak Taldea, Eskola Dantza Taldea, Gero Axular Dantza Taldea, Goizaldi Dantza Taldea, Trebeska Dantza Taldea, Herridantza Dantza Taldea y Kresala Dantza Taldea subirán a la terraza del Ayuntamiento para entonar junto a la Corporación Municipal el tradicional 'Artillero'.

Ana López ha destacado que estos siete agentes culturales contribuyen a "hacer ciudad" porque "la fiesta no es únicamente la suma de todas las actividades que se organizan; también es una invitación a compartir nuestros espacios públicos, redescubrirlos y vivir experiencias en común".

NOVEDADES

Entre las novedades de este año, por primera vez, Cristina Enea, Aiete, Ametzagaina, Urgull y Ulia formarán parte de la programación oficial. Gracias a la colaboración entre Donostia Kultura Festak y la Fundación Cristina Enea, del 10 al 14 de agosto se ofrecerán visitas guiadas para descubrir los principales refugios climáticos de la ciudad, a través de recorridos amenizados con pequeñas intervenciones artísticas.

La terraza del Kursaal será también escenario de una de las novedades de esta edición. Del 10 al 13 de agosto, '¡La tarde se baila!' ofrecerá música en directo para bailar. Asimismo, el 10 de agosto, la propuesta 'Guretara' trasladará a la ciudadanía y a quienes visiten la ciudad a los veranos donostiarras de los años 20 del siglo pasado, recreando el ambiente de la época a través de la música, el vestuario y la ambientación.

La gastronomía también incorporará una nueva cita con la primera edición del concurso Kokotxas al pil-pil. Además, el concurso de cocina para familias estrenará un formato renovado para fomentar la participación intergeneracional.

Uno de los momentos más especiales de esta edición llegará el 12 de agosto con el eclipse parcial de sol. Durante toda la tarde, las actividades organizadas en la plaza Cataluña y Sagüés combinarán ciencia, divulgación y ambiente festivo. Los más pequeños podrán conseguir su pasaporte de astronauta y, al caer la tarde, Sagüés levantará la vista al cielo para disfrutar, junto a ETB, de este excepcional fenómeno astronómico.

Entre las novedades también destacan la celebración del 40 aniversario de Oporrak Bakean, las actuaciones de Puro Relajo y Aba Taano en la plaza de la Constitución, las rutas en piragua por el Urumea para descubrir Martutene desde una perspectiva diferente y otras muchas propuestas que amplían la oferta de actividades para todos los públicos.

CITAS CLÁSICAS

Entre las citas clásicas de la Semana Grande, cada tarde los Gigantes y Cabezudos recorrerán las calles de la ciudad y la plaza de la Trinidad volverá a convertirse en el gran punto de encuentro de los Herri Kirolak, con citas como la pelota, Urrezko kopa, Uliako Harria e Igeldoko Harria.

El deporte volverá a tener una presencia destacada durante la Aste Nagusia. Egia acogerá el Torneo Internacional de Balonmano; el Boulevard, la Bizikleta Festa; la playa de Zurriola, el voleibol playa; el Antiguo, la pelota; el Tenis de Ondarreta, el pádel; el Náutico, el waterpolo; y el Urumea, además de actividades deportivas, ofrecerá recorridos en piragua para descubrir el río y conocer Martutene desde una perspectiva diferente.

Las ferias del Paseo Nuevo y de la plaza Gipuzkoa volverán a llenar de ambiente festivo ambos espacios. Además, durante cuatro jornadas mantendrán sus horarios sin ruido, favoreciendo que todas las personas puedan disfrutar de las atracciones.

La música y la cultura volverán a ocupar un lugar destacado en la programación. La plaza Easo y el quiosco del Boulevard acogerán conciertos para todos los gustos; la plaza de la Constitución será nuevamente escenario de las citas más tradicionales del folclore; y el parque Aitzol, la plaza Alfonso XIII y la plaza Cataluña completarán la oferta con una programación propia. Esta última acogerá, además, la celebración del 40 aniversario de Oporrak Bakean.

La edil de Cultura ha señalado que, como cada año, "tampoco faltarán algunas de las grandes señas de identidad de la Aste Nagusia" como son el 61 Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, el Toro de Fuego y los conciertos de Sagüés. Como broche final al concurso, el 15 de agosto la pirotecnia Valecea ofrecerá un espectáculo piromusical creado especialmente para conmemorar su 150 aniversario.