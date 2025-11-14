La Semana de la Moda 'Bilbao Fashion Week' apuesta en su edición de 2025 por jóvenes diseñadores y el diseño emergente

BILBAO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Semana de la Moda 'Bilbao Fashion Week 2025', que se desarrollará en la capital vizcaína hasta el próximo 23 de noviembre con una programación llena de actividades en diversos espacios de la villa, apuesta en su edición de este año por los jóvenes diseñadores y el diseño emergente.

La concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao, Kontxi Claver, ha recorrido este viernes los nueve comercios que hasta el próximo 23 de noviembre tendrán expuestos en sus escaparates diseños "especiales" pertenecientes a "colecciones con identidad propia", creadas por los jóvenes diseñadores Asier Quintana, Igone Cabrerizo, Kim Yeonghyeon y Marta Reparaz.

Veritas, Dock Bilbao, Mosel, Perfumería Erlai, Los encajeros, Amma, Gerardo, Ruiz de Ocenda y Mercedes de Miguel son los comercios que acogen en sus escaparates durante diez días creaciones de estos cuatro jóvenes diseñadores, seleccionados por BIAAF (Bilbao International Art & Fashion).

"Esta exposición en el marco de la Bilbao Fashion Week pretende ser una lanzadera de marcas locales y jóvenes diseñadores, generando sinergias creativas en la ciudad y situando el diseño de moda como motor de cambio de Bilbao", ha dicho Kontxi Claver, que ha estado acompañada por representantes de BilbaoCentro y BIAFF durante el recorrido realizado.

Se trata de abrigos, camisetas, camisas, pantalones, joyas y bolsos que forman parte de colecciones creadas por Asier Quintana, Marta Reparaz, Igone Cabrerizo y Kim Yeonghyeon en el marco de BIAAF Lab y que estarán expuestos, para el disfrute de la ciudadanía, en los escaparates de los nueve comercios bilbaínos, con el objetivo de "abrir el ecosistema del diseño y la moda al comercio urbano de Bilbao", ha explicado Claves, para destacar que en esta iniciativa también han participado y colaborado "prestigiosos" diseñadores de la ciudad, además de empresas y comercios de la villa.

PROGRAMACIÓN

La programación, que se desarrollará hasta el 23 de noviembre, incluye una amplia variedad de actividades como desfiles, workshops, talk shows, talleres, exposiciones y acciones urbanas, con iniciativas complementarias y un mayor apoyo especializado.

Las personas interesadas en asistir a todas las actividades podrán acudir a las mismas sin previo registro ni invitación, hasta completar aforo, a excepción de la pasarela, para la cual hará falta invitación e inscripción a través de BilbaoCentro.

Tras el Talk Show "Más allá del diseño" celebrado este viernes en el espacio Pangea, en la Plaza Indautxu, donde Javier Barroeta, Eder Aurre y Patirke Morán han compartido su experiencia en el mundo de la moda como elemento transformador.

Este sábado, a las 12.00 horas, se celebrará el desfile urbano "Vísteme de Bilbao" en la Plaza del Funicular y el entorno de Artxanda, con la participación de comercios locales como Anna Montes, Juan Bilbao, Jajoan, Galeria 8360, Garzon, Falstaff, Barbour, El armario de Tater, 017 Store, Dock, New Lemon, Charlotte y Masquegorros, La tienda de Olga y Javier Barroeta.

Además, el miércoles 19 de noviembre, a las 14.00 horas, el centro comercial Zubiarte acogerá una Master Class sobre hábitos de vida sana, deporte, peluquería y coctelería, con Pilar Arranz (Peluquerías Marcel Arranz), Yolanda Aberasturi, Felipe Garate (Café Bar Las Torres) y el experto en deporte y nutrición Roberto Gómez.

El 20 de noviembre, a las 14.00 horas, la Oficina de Turismo de la Plaza Circular será el escenario de la charla "Moda y Cine", con la diseñadora de vestuario Nerea Torrijos, ganadora del Premio Goya al Mejor Diseño de Vestuario en 2021.

El próximo sábado 22 de noviembre, el Palacio Euskalduna Bilbao acogerá a las 20.00 horas la Pasarela de la Moda de Bilbao, que incorpora como novedad un espacio expositivo para comercios de calidad de la ciudad, que estará abierto para su visita a partir de las 19.00 horas. Durante el evento, se entregará el VI Premio "Villa de Bilbao de la Moda" al diseñador bilbaíno Alberto Etxebarrieta, fundador de Sinpatron.