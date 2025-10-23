Los servicios de la Diputación de Bizkaia realizan una docena de intervenciones por los fuertes vientos

Árbol Caído Por El Viento.
Árbol Caído Por El Viento. - EUROPA PRESS
Europa Press País Vasco
Publicado: jueves, 23 octubre 2025 12:51

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias de la Diputación foral de Bizkaia han realizado, hasta el mediodía de este jueves, doce intervenciones debido a las fuertes rachas de viento registradas en las últimas horas.

Según ha explicado el diputado de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre, ninguna de estas intervenciones revestía gravedad. La mayoría de ellas han sido por caída de árboles o para retirar diversos elementos que "estorbaban" en la vía pública.

