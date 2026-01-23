Sestao (Bizkaia) invierte 192.000 euros en la renovación de la tubería de agua potable en la Alameda Las Llanas

Plano de la tubería de la Alameda Las Llanas - AYUNTAMIENTO DE SESTAO

BILBAO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sestao iniciará en el mes de febrero, en colaboración con el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, las obras para instalar una nueva tubería de la red de agua potable en los portales situados entre los números 5 y 11 de la Alameda Las Llanas. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución aproximado de tres meses, con una inversión de 191.948,74 euros.

El material de la actual tubería, instalada hace más de 40 años, presenta importantes deficiencias derivadas de su prolongado uso, lo que ha provocado en los últimos años reiteradas averías, pérdidas de presión, falta de caudal y la necesidad de realizar cortes en el suministro para llevar a cabo reparaciones, motivos por los que el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia desaconseja su utilización, ha informado el consistorio.

La actuación consistirá en la instalación de una nueva tubería de fundición dúctil y polietileno de alta densidad, que garantizará el correcto abastecimiento de agua a los portales 5, 7, 9 y 11 de Alameda Las Llanas. La nueva conducción se colocará en la calzada, en paralelo a la tubería que actualmente se encuentra en servicio.

El concejal de Obras y Mantenimiento de Edificios y Espacios Públicos, Alfonso Tapia, ha señalado que "el objetivo es minimizar las incidencias en el suministro y ofrecer un servicio de calidad, acorde a las necesidades actuales".

Tapia ha destacado también la colaboración entre ambas instituciones, indicando que "el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Sestao y el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia está permitiendo actuar de manera planificada y eficaz en aquellos puntos de la red que más lo necesitan".