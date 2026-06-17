La sexta edición del circuito artístico 'Circo a Escena' arranca este domingo en Eibar (Gipuzkoa)

La sexta edición de 'Circo a Escena' arranca en Eibar - CIRCO A ESCENA

SAN SEBASTIÁN 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición del circuito artístico 'Circo a Escena', un programa que impulsa el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Artes Escénicas y Música (DGAEM), y que coordina La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública con la colaboración de CircoRed, arrancará este próximo domingo en la localidad guipuzcoana de Eibar.

La plaza Untzaga será, a las 19.30 horas, el escenario del espectáculo 'Triplette', un "brindis" de los catalanes LABÚ & Cris Clown a "la vida de tres payasos lunáticos que flotan en el vacío poético del absurdo", han explicado desde la organización.

"Es un banquete imaginario, un menú de risas y poesía, una degustación de rarezas que despiertan sueños dormidos. Como fugitivos de una caja de música, estos personajes nos invitan a soñar, a perdernos en un mundo donde lo extraño y lo bello se funden en un único abrazo", ha detallado la compañía.

En el mes de octubre el Coliseo Antzokia recibirá '¡AHORA!', de la vasca Cía. Maite Guevara, una propuesta "cargada de energía" que tiene como protagonista a Martina, una mujer preparada para afrontar cualquier reto.

El circuito estatal se despedirá en el mes de noviembre de la localidad guipuzcoana de la mano de 'Ardatzak', en la que Zirkozaurre homenaje a los diábolos -pieza distinguida con el premio Umore Azoka al mejor espectáculo de Euskadi-.

El circuito surgió en 2021 con el objetivo de potenciar el desarrollo del sector profesional del circo, reforzar la visibilidad y desestacionalizar la contratación de espectáculos de circo en los espacios de titularidad pública y desarrollar actividades para estimular la creación de nuevos públicos.

Gracias a la firma de un convenio de colaboración entre la Dirección General de Artes Escénicas y Música (DGAEM) del Ministerio de Cultura y La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, 'Circo a Escena' tendrá continuidad hasta 2029. La iniciativa cuenta además con el apoyo de CircoRed, la Federación de Asociaciones de Profesionales de Circo de España.