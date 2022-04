La sexta edición del FSForum reunirá desde Bilbao a más de 20 líderes culturales y sociales a nivel internacional

La apertura incluirá el estreno internacional de "The Book of Sirens", obra de teatro creada y estrenada en refugios antiaéreos de Kiev

BILBAO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición del Fair Saturday Forum - Cultural and Social Innovation, desarrollado por la fundación Fair Saturday y BBK, con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, reunirá a más de 20 líderes internacionales del mundo cultura y el ámbito social provenientes de alrededor de más de una decena de ciudades a nivel global. La jornada de apertura incluirá el estreno internacional de "The Book of Sirens", obra de teatro creada y estrenada en refugios antiaéreos de Kiev.

Según han indicado desde la Fundación Fair Saturday, el objetivo de este foro online es "fomentar la reflexión colectiva sobre la situación en el panorama cultural y social, compartiendo experiencias y visiones desde diferentes lugares del mundo y creando un espacio de reflexión que inspire a la audiencia asistente".

Desde el próximo 2 al 31 de mayo la Fundación Fair Saturday y BBK - en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao- ofrecerán una ponencia diaria alrededor de la cultura y la innovación social en el marco del FSForum - Culture and Social Innovation.

El FSForum - espacio de reflexión internacional nacido en Bilbao en 2017- reunirá tanto digital como presencialmente desde Bilbao a lo largo del mes de mayo a destacados casos de transformación social a través de la cultura.

En concreto, durante la sexta edición del Fair Saturday Forum, serán 25 los líderes culturales y sociales procedentes de 13 países quienes compartirán sus reflexiones con el propósito de inspirar y estrechar lazos entre personas, ciudades y culturas.

Cada día a lo largo del mes de mayo se emitirá una charla "inspiradora" online de alrededor diez minutos a través del canal www.fsforum.online, teniendo también la oportunidad de asistir presencialmente a una ponencia semanal en el edificio BBK Kuna.

El acto de apertura que marcará el lanzamiento oficial de esta nueva edición del FSForum tendrá lugar el lunes 2 de mayo, a las 11.00 en la Sala BBK, con la presencia del director de la Fundación Fair Saturday, Jordi Albareda, del director General de BBK, Gorka Martínez, de la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Lorea Bilbao, y del concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Ochandiano.

Durante el acto se conectará digitalmente con ponentes de diversas partes del mundo. Entre ellos estarán Antonio Garrigues Walker, quien entrevistará a Alex Borovensky, director artístico de ProEnglish Theatre, símbolo de la resistencia ucraniana a través de la cultura; Sepehr Sharifzadeh, fundador de Nowrouze Honar Theater Agency de Irán; o Victoria Romann, presidenta de "Arquitects of Music" desde Alemania.

Además, la jornada de apertura incluirá el estreno internacional de "The Book of Sirens", obra de teatro creada y estrenada en refugios antiaéreos de Kiev, que se representará a cargo de la compañía ucraniana ProEnglish Theatre, a las 19.00 en el edificio Kuna.

En palabras de Jordi Albareda, director de la fundación Fair Saturday, "en momentos convulsos como los actuales es realmente importante generar espacios de escucha y entendimiento, dando voz a personas y proyectos inspiradores nos hagan pensar y construir mejores realidades".

Según Gorka Martínez, director general de BBK, "nuestro deber es impulsar la cultura, ahora más que nunca. Debemos conseguir dar un paso más, anticiparnos a las necesidades de la sociedad, con la cultura y la innovación como medios para garantizar la libertad, la cohesión social y la igualdad".

El acceso al foro será libre mediante inscripción en www.fsforum.online, permitiendo la visualización de una ponencia diaria, según ha informado la organización.