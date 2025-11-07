Sidenor afirma que Talgo iniciará una nueva etapa con "un proyecto sólido y de futuro"

BILBAO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sidenor ha afirmado que, tras la firma del contrato de contra del 29,7% de Talgo con Pegaso, el fabricante de trenes iniciará esta nueva etapa con un proyecto sólido, de futuro y un fuerte componente industrial y tecnológico".

En un comunicado, ha explicado que el consorcio vasco formado por Jose Antonio Jainaga, Finkatuz, BBK y Vital han firmado con la sociedad Pegaso y con otros accionistas minoritarios el contrato de compraventa para adquirir el 29,7633% de las acciones de Talgo, de las que este grupo es propietario.

Según ha recordado, esta transacción se realizará a un precio fijo de 4,25 euros por acción y ha agregado que, de esta manera, se ratifica el principio de acuerdo alcanzado el pasado 14 de febrero, y arranca la recta final del proceso.

Sidenor ha señalado que el siguiente paso en el proceso será la convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas de Talgo que deberá aprobar la nueva estructura de financiación de la compañía, "imprescindible para llevar a cabo el traspaso definitivo de las acciones y el inicio de una nueva etapa en Talgo".

La siderúrgica vasca ha afirmado que Talgo iniciará esta nueva etapa "con un proyecto sólido, de futuro, y un fuerte componente industrial y tecnológico", en un momento de "crecimiento firme" del sector ferroviario de alta velocidad.