Siete de las 22 familias afectadas por el incendio de Basauri aceptan la ayuda del Ayuntamiento y ya tienen alojamiento

Las 12 familias realojadas dejan el hotel al cumplirse el plazo de permanencia abonado por el consistorio y piden una respuesta "digna"

BILBAO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Siete de las 22 familias vecinos de los números 1, 5 y 7 de la calle Kareaga Goikoa de Basauri (Bizkaia) afectados por el incendio del pasado 21 de enero y que no pueden volver a ocupar sus viviendas por riesgo de colapso de la estructura, han aceptado la ayuda del Ayuntamiento y ya disponen de alojamiento, mientras que otras 12 unidades convivenciales realojadas en un hotel de Bilbao han abandonado este viernes el establecimiento al cumplirse el plazo de permanencia abonado por el consistorio, pero rechazan la ayuda de emergencia social de 2.640 euros.

Según ha informado el Ayuntamiento de Basauri, el sindicato de vivienda Batu, que está asesorando a las familias que estaban realojadas en el hotel bilbaíno, les ha comunicado que estas personas iban a abandonar hoy el hotel y a aceptar los 2.640 euros y ayuda para buscar alojamientos que hace diez días les ofreció el consistorio, ya que, según la legislación vigente, los afectados tienen derecho a ayuda para hacer frente a la carencia de alojamiento, "pero de forma temporal durante cuatro meses".

Transcurrido más de un mes desde el incendio, desde este pasado jueves el Ayuntamiento de Basauri ha dejado de asumir el coste del alojamiento en el hotel, tras haberles ofrecido ayuda económica para que se procuren un alojamiento transitorio para los tres meses que restan.

Tras recibir la comunicación por parte de Batu asegurando que los realojados en el hotel iban a aceptar las ayudas municipales, el Ayuntamiento ha "bloqueado" las agendas de las trabajadores sociales para este viernes y el lunes, con el objetivo de poder atender a los afectados "lo más rápido posible", según ha informado el alcalde, Asier Iragorri.

Además, según ha indicado, personal de la ventanilla única que ha puesto en marcha el Ayuntamiento para atenderles e informales estaba en el hotel para facilitarles la documentación que deben cumplimentar para agilizar todo el proceso. Una información, ha remarcado, que las personas afectadas por el incendio "ya disponían desde que las ayudas se activaron".

Sin embargo, ha explicado, "posteriormente y de forma sorpresiva", el sindicato de la vivienda Batu ha anunciado horas después "a los medios de comunicación que no iban a aceptar las ayudas del ayuntamiento".

Para el alcalde de Basauri, la situación es "incomprensible". "No entendemos nada y creemos que la ciudadanía de Basauri tampoco lo entiende. La situación es completamente surrealista: el ayuntamiento ofrece ayuda, pero la rechazan solo porque un sindicato busca aprovecharse de la situación para hacerse con el protagonismo", ha censurado, para recordar que las ayudas son nominativas, por lo que cada afectado debe tramitarlas individualmente.

REALOJADOS

Por su parte, desde el sindicato de la vivienda Batu han recordado que este pasado jueves finalizaba el plazo de tutela del Ayuntamiento, que ha ofrecido a los afectados 2.640 euros "para los siguientes tres meses", algo "insuficiente" para los vecinos, porque "no se cubre más que una pequeña parte de la emergencia".

Tras explicar que "la primera apuesta fue aguantar en el hotel como manera de protesta para decir que esa ayuda no iba a solucionar la grave emergencia a la que están expuestas las familias", desde Batu han denunciado que "la seguridad privada contratada por el hotel nos impidió en un principio anoche entregar comida a los afectados, aunque al final llegamos a un acuerdo y pudieron cenar".

Batu ha denunciado que "el nivel de presión ha hecho insostenible la situación dentro del hotel", por lo que hoy los realojados han decidido salir, pero "el objetivo sigue siendo el mismo, que la respuesta a su emergencia sea la correspondiente recogida en la cartera de emergencia social".

Por ello, Batu han convocado para esta tarde una manifestación que partirá a las 18.00 horas desde las viviendas afectadas por el incendio hasta el Ayuntamiento de Basauri para "solicitar una respuesta a este emergencia que sea digna y real, no como ahora mismo que el ayuntamiento ofrece 2.640 euros con los que ni por asumo van a poder hacer frente a tres meses de estar sin techo".

El sindicato de la vivienda ha señalado al alcalde de Basauri como "el principal responsable, porque no solo que no esté colaborando en que la respuesta sea suficiente, sino que, además no está, dispuesto ni a contactar personalmente con los afectados ni con el sindicato".

Desde Batu han advertido que los realojados que han abandonado el hotel "no tienen a dónde ir, se han quedado sin casa, se les ha quemado", por lo que esperan que la respuesta de la situación "venga cuanto antes, porque están en una situación extrema y ninguna familia tiene ahora mismo un sitio asegurado para esta noche".