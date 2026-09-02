Sindicatos agrarios analizarán "acciones" de respuesta ante la "decepcionante" actitud del Gobierno Vasco

Varios tractores durante una protesta en Vitoria-Gasteiz - Carlos González - Europa Press

VITORIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

UAGA, EHNE y el resto de organizaciones ganaderas de Euskadi estudiarán las "acciones" a desarrollar ante la "decepcionante" respuesta del Gobierno Vasco a las demandas del sector.

Desde UAGA, en declaraciones a Europa Press, se ha lamentado la posición mantenida este pasado martes por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en la denominada 'mesa de forrajes'.

Este sindicato ha calificado de "decepcionante" dicho encuentro, y ha lamentado que el Gobierno Vasco "no ha respondido a las demandas del sector". En este sentido, ha censurado la "incapacidad" del departamento para "ofrecer soluciones ágiles y efectivas ante la grave situación" que atraviesa la cabaña ganadera por la sequía y por otros problemas.

También ha criticado que no se hayan abordado otras propuestas planteadas en las últimas semanas "para abordar el problema del cambio climático de una manera estructural y medio o largo plazo".

Por todo ello, UAGA ha anunciado que analizará, junto a EHNE y el resto de organizaciones ganaderas, las "acciones" que puedan llevar a cabo "con el fin de lograr respuesta acordes a las necesidades del sector".