Sindicatos amenazan con movilizaciones ante el "bloqueo" de la negociación del convenio en centros concertados

BILBAO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA, Steilas, CCOO, LAB y UGT han amenazado con emprender movilizaciones ante el "bloqueo" de la mesa negociadora del convenio colectivo de centros de enseñanza de Iniciativa Social y la falta de "una propuesta con contenidos" por parte de las patronales.

En un comunicado, las centrales sindicales han recordado que en el proceso de negociación del nuevo convenio se han llevado a cabo 13 reuniones de negociación.

En ese sentido, han destacado que en las negociaciones que iniciaron en mayo de 2022 "todos los sindicatos" coincidieron en "una serie de demandas esenciales", pero las patronales "no han mostrado ninguna voluntad de negociación" e, incluso, "han planteado retrocesos respecto a algunos contenidos obtenidos en el anterior convenio".

Entre los "retrocesos" denunciado por los sindicatos están, según han explicado, "la modificación de la redacción del artículo que regula el plus de tutoría para que el personal de primer ciclo de Educación Infantil y Formación Profesional pierda el derecho a percibir el plus, la implantación de 26 horas semanales lectivas obligatorias en Formación Profesional, la supresión del derecho a recuperar las vacaciones no disfrutadas en Navidad y Semana Santa, o la vinculación a la financiación pública del cumplimiento de las condiciones salariales y laborales recogidas en convenio".

La última mesa de negociación, que fue el 2 de febrero, concluyó sin fecha para una siguiente reunión, ya que las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA indicaron "claramente que no iban a hacer ninguna propuesta en torno a los contenidos", con "la excusa de siempre: un escenario de incertidumbre y la necesidad de garantizar la viabilidad de los centros, cuando su financiación será, además, mayor que nunca".

En cuanto al planteamiento de la patronal de "ir de la mano al Gobierno Vasco", los sindicatos creen que "responde a una estrategia de las patronales para alargar la negociación del convenio, difuminar su responsabilidad y evitar la movilización".

Por todo ello, han advertido que "ante el inmovilismo, la falta de responsabilidad y los ataques de Kristau Eskola y AICE-IZEA, las personas trabajadoras no nos vamos a quedar quietas".

"Lamentablemente, las patronales han optado por deslegitimar la negociación colectiva y volver a crear conflicto, sin dejarnos más opción que el de las movilización", han denunciado, para llamar a las patronales a "poner sobre la mesa un planteamiento de contenidos que permita una negociación razonable".

Según han advertido, si no hay una propuesta con contenidos por parte de las patronales, no tendrán "otro camino" que reemprender las movilizaciones.