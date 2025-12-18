Sindicatos desconvocan la huelga indefinida en Petronor y retoman la negociación del convenio, tras 83 días de paro

BILBAO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA, CCOO, UGT y TU han desconvocado la huelga indefinida que mantienen desde hace 83 días en Petronor, para evitar la vía judicial anunciada por la dirección para la resolución del conflicto, y retomarán las negociaciones para renovar el convenio colectivo de la planta de Muskiz (Bizkaia), según ha informado ELA.

En un comunicado, ELA ha recordado que la huelga indefinida se inició el pasado 25 de septiembre "con el respaldo explícito del 91% de la plantilla en la asamblea" y ha advertido que no se descartan nuevas huelgas, si no se logran mejoras en las condiciones laborales.

La decisión de desconvocar la huelga indefinida ha sido acordada con la dirección de Petronor, que, a cambio, ha accedido a renunciar a la vía judicial para la resolución del conflicto, según ha explicado ELA.