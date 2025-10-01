Sindicatos vascos pararán el 15 de octubre para exigir a empresas y gobiernos que no hagan negocio con genocidio en Gaza

CCOO Euskadi, LAB, UGT Euskadi, ESK, Steilas, CGT, Etxalde e Hiru se manifestarán en las capitales y llaman a parar en los centros de trabajo

BILBAO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO Euskadi, LAB, UGT Euskadi, ESK, Steilas, CGT, Etxalde e Hiru han convocado un paro general el próximo 15 de octubre para exigir a las empresas que no hagan negocio "a costa del genocidio en Gaza" y a las instituciones y administracioens vascas que pongan fin a sus relaciones comerciales con aquellas empresas o instituciones que "sean complices y violen la legalidad internacional".

Representantes de estos ocho sindicatos han comparecido en Bilbao para dar a conocer un comunicado conjunto en el que han anunciado las movilizaciones, que incluyen protestas en las empresas y manifestaciones en las capitales vascas y navarra.

Tras emplazar a la clase trabajadora a "la participación activa" y secundar esta jornada de lucha, movilizaciones y asambleas, han explicado que el horario de referencia para los paros será de 11.00 de la mañana a 14.00 del mediodía.

En dicho horario se organizarán movilizaciones en los centros de trabajo y a las 12.30 horas se llevarán a cabo manifestaciones en Bilbao (Sagrado Corazón), Vitoria-Gasteiz (Plaza Virgen Blanca), Donostia (Boulevard) y Pamplona (Golem).

En euskera y castellano, Garbiñe Aranburu (LAB) y Santi Martínez (CCOO) han leído el comunicado, donde los sindicatos convocantes han precisado que, además de la agenda propuesta, "la representación sindical de cada empresa, avalados por un preaviso de 24 horas, tendrá la posibilidad de convocar movilizaciones y asambleas en todos los turnos y tipo de jornada, atendiendo a la realidad de cada centro de trabajo".

En su escrito conjunto, las centrales sindicales han remarcado que, bajo su punto de vista, "no es lícito tener relaciones comerciales con quienes cometen genocidio, crímenes de guerra y violan constantemente la legalidad internacional".

A su entender, "la continuación de las exportaciones de artículos de doble uso a usuarios finales militares, en particular tras la emisión de medidas vinculantes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), constituye, como mínimo, conocimiento constructivo del posible uso final ilícito y, por lo tanto, responsabilidad accesoria en virtud del derecho penal internacional".

Es por ello que reclaman a las instituciones, tanto de Euskadi como del Estado, que "rompan toda relación con el genocidio, y presionen con todas las herramientas a su alcance para conseguir un escenario de alto al fuego y una resolución integral que ponga en el centro el derecho de autodeterminación de Palestina y el fin de la ocupación de su territorio".

Con respecto al papel de las empresas que tienen relaciones comerciales con Israel y a la propia patronal en su conjunto, les exigen que hagan "una reflexión ética respecto a sus relaciones comerciales y que no desarrollen ninguna actividad comercial con empresas o instituciones que sean complices de este genocidio".

Por ello, el 15 de octubre se movilizarán "en las empresas y en las calles" para expresar la solidaridad del conjunto de la clase trabajadora con el pueblo palestino y denunciar el genocidio y los crímenes contra la humanidad que está cometiendo Israel".

Asimismo, van a exigir a la patronal y a las instituciones, "tanto propias como internacionales, que suspendan toda relación comercial con el Estado de Israel así como la suspensión "en su totalidad" del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel porque, han enfatizado, "no se puede seguir haciendo negocio a costa de un genocidio".

PLAN DE PAZ

Preguntados por su valoración del plan de paz propuesto por Trump y Netanyahu, Santi Martínez ha asegurado que, "más que un plan de paz, se trata de una capitulación forzosa", y más, ha añadido, "cuando proviene de un criminal de guerra (Netanyahu), que lo primero que ha hecho tras firmar ese plan ha sido decir que no va a reconocer al Estado Palestino, y de un promotor inmobiliario venido a presidente de Estados Unidos (Trump), que ha afirmado que quiere una Gaza vacía y vaciada para construir edificaciones y un resort de lujo".

Desde su punto de vista, "un plan de paz que no cuenta con el pueblo palestino en ninguna de sus formas y gobiernos, no es un plan de paz sino un asesinato diplomático" ha criticado.

CAF Y TRANVÍA JERUSALÉN

En cuanto al proyecto del tranvía de Jerusalén en el que participa la empresa vasca CAF, Garbiñe Aranburu ha recordado que desde el principio del conflicto "se ha visto claramente que la posición de la dirección de la empresa y la posición de la plantilla respecto a este proyecto han sido dos posiciones opuestas".

Aranburu ha subrayado que "desde un principio, el comité y la mayoría de la plantilla, se mostraron en contra de ese proyecto, postura que han evidenciado en "movilizaciones y paros".

En este punto ha recordado que cuando se plantea a la patronal que no haga negocio a cuenta del genocidio y que tienen que hacer una reflexión ética respecto a las relaciones que mantienen con Israel", por el contrario, "en Euskadi vemos que CAF está haciendo justo lo contrario" pese a que saliera con una nota de prensa para intentar justificar lo injustificable y sacar la cabeza otra vez en defensa de las posiciones que ha adoptado la empresa".

"Una vez más, tenemos que mostrarnos en contra de esa decisión y tenemos que pedirle a la empresa que revise sus contratos con Israel y su participación en este proyecto" ha subrayado.

CONVOCATORIA SIN ELA

Por último, y preguntados por la ausencia de ELA de esta convocatoria conjunta del resto de centrales sindicales, aunque ha confirmado que llevará a cabo por su parte movilizaciones ese mismo día, la coordinadora general de LAB ha asegurado que la realidad de Gaza "requiere dar una respuesta lo más amplia posible en cuanto a los sujetos convocantes y también una respuesta lo más amplia posible en cuanto a la forma de la movilización".

Por ello, y tras recordar que ELA va a confluir en ese día de movilización", ha afirmado que esa decisión les parece "positiva" porque la gravedad de la situación requiere dar una respuesta lo más amplia posible".

En este sentido, Aranburu ha revelado que los ocho sindicatos convocantes han coincidido en que su apuesta para esa jornada es que todos los trabajadores y trabajadoras "se sientan cómodos en las movilizaciones que se vayan a hacer en las empresas", por lo que valoran la posibilidad de salir a las movilizaciones con pancartas sin siglas para "facilitar que todos salgan ese día a la calle y los paros sean unas movilizaciones históricas".