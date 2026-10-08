Los sindicatos de Vivienda de Euskal Herria anuncian que irán a la huelga del día 11 y llaman a trabajadores a sumarse

Acampada en la Plaza Arriaga de Bilbao para reclamar soluciones al problema de la vivienda - EUROPA PRESS

BILBAO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria, conformados por el Sindicato Socialista de Vivivenda y Etxebizitza Sindikatuen Sarea, han anunciado que irán a la huelga general convocada para el 11 de noviembre y han hecho un llamamiento a la clase trabajadora a participar en la convocatoria.

En un comunicado, han subrayado que están en diálogo con los 'sindicatos laborales' para organizar la huelga general por el derecho a la vivienda.

Según han explicado, su objetivo es que el movimiento por la vivienda tenga un "papel protagónico" en estas movilizaciones y, por ello, trabajarán en ese sentido.

A su juicio, la vivienda debe ser un derecho garantizado y, para conseguir este objetivo, "el único camino es terminar completamente con la especulación y el rentismo".

"Sabemos, sin embargo, que este objetivo no se conseguirá con una acampada o con una huelga y por eso insistimos en llamar a la clase trabajadora a organizarse y luchar", han añadido.

Asimismo, han incidido en aumentar "la fuerza de la clase trabajadora" porque hay que "ser más, estar más concienciados y mejor organizados en cualquiera de los escenarios que pueden abrirse los próximos meses", tanto para hacer frente a las "medidas regresivas" de un gobierno de derechas, como para "arrancar mejoras sustanciales y reales si un gobierno del PSOE se reeditara".