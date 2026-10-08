Los sindicatos de Vivienda de Euskal Herria anuncian que irán a la huelga del día 11 y llaman a trabajadores a sumarse

Acampada en la Plaza Arriaga de Bilbao para reclamar soluciones al problema de la vivienda
Acampada en la Plaza Arriaga de Bilbao para reclamar soluciones al problema de la vivienda - EUROPA PRESS
Europa Press País Vasco
Publicado: jueves, 8 octubre 2026 9:49
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BILBAO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria, conformados por el Sindicato Socialista de Vivivenda y Etxebizitza Sindikatuen Sarea, han anunciado que irán a la huelga general convocada para el 11 de noviembre y han hecho un llamamiento a la clase trabajadora a participar en la convocatoria.

En un comunicado, han subrayado que están en diálogo con los 'sindicatos laborales' para organizar la huelga general por el derecho a la vivienda.

Según han explicado, su objetivo es que el movimiento por la vivienda tenga un "papel protagónico" en estas movilizaciones y, por ello, trabajarán en ese sentido.

A su juicio, la vivienda debe ser un derecho garantizado y, para conseguir este objetivo, "el único camino es terminar completamente con la especulación y el rentismo".

"Sabemos, sin embargo, que este objetivo no se conseguirá con una acampada o con una huelga y por eso insistimos en llamar a la clase trabajadora a organizarse y luchar", han añadido.

Asimismo, han incidido en aumentar "la fuerza de la clase trabajadora" porque hay que "ser más, estar más concienciados y mejor organizados en cualquiera de los escenarios que pueden abrirse los próximos meses", tanto para hacer frente a las "medidas regresivas" de un gobierno de derechas, como para "arrancar mejoras sustanciales y reales si un gobierno del PSOE se reeditara".

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