Sipe pide el cese de mandos de tráfico de Gipuzkoa por someter a ertzainas a un operativo de 12 horas sin agua ni comida

Archivo - Dos ertzainas, en un control de tráfico en Vitoria - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Profesional de la Ertzaintza, Sipe, ha registrado una denuncia ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral contra los responsables de la Unidad de Tráfico de Gipuzkoa (Grupo 3), tras el dispositivo desplegado durante la última prueba ciclista celebrada en el territorio y ha exigido el cese de los mandos por someter a ertzainas a "un operativo de 12 horas y media sin agua ni comida, y bajo un calor extremo".

En un comunicado, el sindicato ha exigido así el "cese fulminante" de los mandos responsables de un operativo que han calificado como "una auténtica explotación laboral y un atentado directo contra la salud y la seguridad" de los agentes.

Según ha explicado, la Jefatura "obligó a los agentes motoristas a afrontar una jornada inaceptable de 12 horas y 30 minutos, sin una planificación mínima de hidratación ni alimentación, en unas condiciones climatológicas extremas".

En esa línea, ha detallado que mientras varios ciclistas participantes en la prueba "tenían que abandonar la competición y ser atendidos por golpes de calor", los ertzainas "permanecían sobre motocicletas de gran cilindrada sufriendo deshidratación, agotamiento físico y calambres musculares severos".

Desde Sipe se han preguntado si el Departamento de Seguridad "estaba esperando a que un agente sufriera un accidente mortal en carretera como consecuencia de un desmayo o una pérdida de reflejos derivada del agotamiento y la falta de hidratación".

A su juicio, la situación alcanzó "niveles absolutamente indignos" cuando fueron los propios agentes quienes "tuvieron que improvisar soluciones para poder comer algo" durante el servicio. "La Administración no proporcionó ni agua ni comida a quienes garantizaban la seguridad de la prueba", ha insistido.

De este modo, ha denunciado que el Departamento de Seguridad trató a los agentes "como mera mano de obra barata y prescindible, demostrando una absoluta falta de previsión, empatía y responsabilidad hacia los trabajadores que desempeñan sus funciones en primera línea y bajo condiciones extremas".

Para el sindicato, "se ha cruzado una línea roja intolerable". "No vamos a permitir que la incompetencia de unos mandos de despacho ponga en riesgo la vida de los ertzainas en la carretera. Resulta inadmisible que en pleno 2026 continúen organizándose dispositivos de esta magnitud sin protocolos básicos de avituallamiento, descanso e hidratación", ha censurado.

Por todo ello, Sipe ha exigido la apertura de una investigación interna para "depurar responsabilidades", así como la implantación "urgente" de protocolos obligatorios de alimentación, hidratación y descanso en todos los dispositivos especiales de tráfico y seguridad vial.

Finalmente, ha advertido de que, "si no se actúa de manera inmediata y contundente contra los responsables de esta situación", este caso a la Inspección de Trabajo y a los Tribunales de Justicia por la vía penal, al considerar que "podrían haberse puesto en riesgo grave la integridad física y la vida" de los agentes afectados.