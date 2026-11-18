Estos ejercicios tienen como objetivo comprobar el funcionamiento de los sistemas de aviso a la población - GOBIERNO VASCO

VITORIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco realizará los próximos días 20, 23 y 24 de noviembre una nueva prueba de activación de las sirenas de emergencia química instaladas en Hernani, Muskiz, Santurtzi, Zierbena, Abanto-Zierbena y Lantarón.

Estos ejercicios tienen como objetivo comprobar el funcionamiento de los sistemas de aviso a la población y familiarizar a la ciudadanía con las señales acústicas que se utilizarían ante una emergencia química, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Las pruebas se desarrollarán en colaboración con las empresas y con Seguridad Kimika, el proyecto divulgativo de la Asociación Vasca de Empresas Químicas, AVEQ-KIMIKA.

Las activaciones se llevarán a cabo el 20 de noviembre en Hernani (a las 10.00 horas), el 23 de noviembre en Muskiz (10.00 horas), Abanto-Zierbena (10.00 horas), Santurtzi (11.00 horas) y Zierbena (11.00 y 11.30 horas), y el 24 de noviembre en Lantarón (11.00 horas).

Durante el ejercicio también se activará el sistema '112 Inverso', que permite enviar avisos a través de la aplicación 112 SOS Deiak a las personas que se encuentren en una zona afectada por una emergencia, con información e instrucciones de autoprotección.

El Gobierno Vasco ha animado a la ciudadanía a descargar la aplicación gratuita y habilitar los permisos de ubicación y las notificaciones para recibir estas alertas.

Ante una alerta por fuga tóxica, la principal medida de autoprotección es refugiarse en el interior de un edificio, cerrar puertas y ventanas, desconectar los sistemas de ventilación, y seguir las recomendaciones e indicaciones de las autoridades hasta que se comunique el fin de la emergencia.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología recoge en su web todas las indicaciones necesarias para aprender a reconocer un incidente de esta categoría y recomendaciones a la población en caso de emergencia química.