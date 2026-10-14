Sol por la mañana y cielos nubosos y lloviznas al final del día, este jueves en Euskadi

Archivo - Algunas nubes sobre la costa de Bizkaia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi una jornada de cambio que comenzará con sol y terminará con cielos cubiertos y lloviznas, aunque las temperaturas serán estivales.

La jornada comenzará con sol y calor, pero durante la tarde llegarán cambios a la mitad norte. El viento soplará de componente sur por la mañana y las temperaturas volverán a alcanzar valores más típicos de la temporada estival.

El cielo permanecerá despejado durante la mañana y por la tarde llegarán algunos cambios con el giro de viento a noroeste. Se notará sobre todo en la vertiente cantábrica, donde empezarán a verse intervalos de nubes bajas que terminarán por cubrir los cielos durante la tarde o tarde-noche. Además, no se descartan algunas lloviznas al final del día en la vertiente cantábrica.

Las temperaturas máximas rondarán los 27-28 ºC y las mínimas oscilarán entre los 14 ºC en el interior y los 17º C en las zonas del litoral.