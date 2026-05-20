Sol y máximas por encima de 30 grados este jueves en Euskadi

Archivo - Plentzia (Bizkaia) en una jornada soleada - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi subida notable de las temperaturas diurnas, con valores máximos propios de la estación estival.

El día amanecerá con algunas brumas y cielos despejados, disfrutando de un ambiente soleado durante toda la jornada. Los vientos soplarán de componente sur y determinarán que se disparen las temperaturas, también cerca de la costa.

Las máximas este día superarán los 30 °C, mientras las temperaturas mínimas también sumarán algunos grados respecto a la jornada anterior.