Sólo uno de cada cinco conflictos finalizados en el Preco hasta septiembre acabó en acuerdo o laudo

BILBAO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Preco resolvió en los nueve primeros meses del año un total de 305 conflictos (con 104.444 trabajadores vascos afectados), de los cuales sólo el 21,3% (65 conflictos y 5.971 operarios) acabó con acuerdo o laudo.

Según datos del Consejo vasco de Relaciones Laborales, del total de conflictos finalizados en el Preco hasta septiembre, 217 (71% del total) acabaron en desacuerdo (93.963 trabajadores) y dos (con 427 empleados) fueron intentados sin efecto.

El Preco recibió de enero a septiembre un total de 345 conflictos que afectan a 110.715 trabajadores del País Vasco. Por territorios históricos, 158 conflictos, con 63.303 trabajadores afectados, procedían de Bizkaia. Un total de 103 conflictos, con 9.378 operarios, provenían de Gipuzkoa y 84 conflictos (38.034 personas implicadas) se localizaban en Álava.