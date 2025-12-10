Sordo (CCOO) ve "ridícula" la propuesta de CEOE de subir un 1,5% el SMI y pide al Gobierno un aumento "contundente"

Unai Sordo y Santi Martínez, de CCOO. - EUROPA PRESS

BILBAO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha calificado de "ridícula" la propuesta de la CEOE de subir un 1,5% el SMI en 2026 y ha emplazado, al Gobierno central a apostar por una "subida contundente", acompañada de la modificación del reglamento que lo regula para "evitar los procesos de reducción de pluses y complementos que utilizan muchas empresas para no aumentar salarios".

Sordo ha hecho estas consideraciones antes de tomar parte en la XXI edición de la escuela Pedro Gómez que el sindicato ha celebrado en Bilbao donde, tras criticar que la propuesta de Antonio Garamendi esté incluso por debajo de la inflación, ha defendido que el SMI tiene que "seguir ascendiendo" hasta situarse definitivamente en el 60% de la media salarial, por lo que los sindicatos calculan que la subida debe ser al menos del 7%.

"Sinceramente, creo que no se puede ni contemplar porque el salario mínimo en España tiene que seguir ascendiendo ya que, desde su punto de vista, "el problema salarial que se está dando en España se sitúa entre los millones de personas que van entre el SMI hasta la media salarial porque ahí, aunque los sueldos suben, lo hacen menos de lo que suponen los costes para las familias alcanzar materias básicas".

Sordo ha desvelado que será en esa materia donde van a poner "toda la carne en el asador" para trasladar esa petición salarial en la próxima reunión del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (ANC), que orientará la negociación colectiva de los próximos dos o tres años, y que "en ese escenario", ha reiterado, "la propuesta de la CEOE es ridícula".

En este sentido, se ha referido a la renovación de dicho Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva donde, ha subrayado, "si la CEOE y el señor Garamendi quieren poner en valor el diálogo y la negociación y el acuerdo entre sindicatos y patronal", tienen "una magnífica oportunidad de hacerlo para favorecer un impulso a los salarios que mueva la economía del país y sirva además para generar empleo y actividad para las empresas".

Asimismo, ha aludido también a la reducción de la jornada laboral, materia en la que también ha afirmado que la patronal española tienen "la prueba del algodón para confirmar que no estaban en contra de hacerlo" si era "a través de los convenios".

La próxima reunión del ANC, ha añadido, servirá entonces para "saber si la CEOE, de verdad, quiere fortalecer los espacios bipartitos, o todo era una excusa para bloquear las mejoras en la ley en materia de jornada laboral y permisos retribuidos o de cualquier otra materia, aprovechando la cobertura que le da la alianza entre la extrema derecha y las distintas derechas que hay en el Congreso".

PROBLEMA DE ABSENTISMO

Preguntado por la afirmación del presidente de CEOE de que el "gran problema" laboral de España es "el elevado absentismo laboral existente", Sordo ha asegurado que si en España hay un problema de incremento de bajas se debe a múltiples causas.

Entre ellas, ha mencionado el deterioro de los servicios de atención primaria o especializada en la sanidad pública, lo que requiere invertir más para una población que envejece y tiene que hacer un uso más importante de esos sistemas públicos sanitarios".

Tras afirmar que si se quieren reducir las bajas, hay que invertir en sanidad pública ha pedido también utilizar coeficientes de reducción para facilitar que en algunas actividades peligrosas o penosas se pueda anticipar la edad de jubilación, lo que también disminuirá las bajas".

Sordo también ha aludido como otra de las causas a que en España, "el 32% de las muertes en accidentes de trabajo responden a causas que ni estaban detectadas en el plan de prevención de las empresas" lo que, en su opinión, "tiene pinta de que la calidad preventiva que existe en las empresas es muy deficiente, sobre todo en las pymes, por lo que también habrá que mejorar las condiciones de esos planes de prevención para reducir los accidentes y las bajas".

Tras afirmar que su sindicato está de acuerdo en "abordar una negociación en serio" para tratar este problema, ha añadido que "con lo que no vamos a tragar es con una visión que a veces se arroja desde la patronal de que aquí lo que hay es mucho 'cara' que se coge bajas y mucho médico de cabecera que da bajas al tuntún".

Tal y como ha enfatizado, esta visión, "ni es verdad, ni explica ni mucho menos lo que ellos llaman absentismo y nosotros llamamos incremento notable de las bajas, sean por origen laboral o sean por origen personal, que muchas veces no es tan fácil discernir qué es lo que viene de la vida personal y qué es lo que viene del trabajo".

Por último ha defendido que, para hacer frente al absentismo, entre otras cosas, no solo tiene que haber buenos salarios y buenas condiciones de trabajo sino que tiene que haber unos servicios públicos suficientemente dotados".

Por todo ello, ha añadido que de lo que discrepan con la CEOE es en la solución, puesto que la patronal plantea medidas coercitivas para reducir la tendencia de la gente a cogerse las bajas". "Nosotros lo que decimos es que hay que atacar las causas por las que la gente está enfermando más y está teniendo más dolencias o son más largas", ha concluido.