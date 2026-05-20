Sorprendidos dos individuos robando en el interior de una caravana en Vitoria-Gasteiz

Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron a primera hora de la mañana de este pasado miércoles a dos varones, ambos de 27 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, tras ser pillados 'in fraganti' robando en una caravana.

Según ha informado la Guardia Urbana, los hechos sucedieron sobre las 5.30 horas cuando una llamada al 092 alertó de que dos varones estaban accediendo al interior de una autocaravana a través de una ventana.

A la llegada de los agentes, estos observaron que una ventana del vehículo se encontraba forzada y que había personas en el interior. Tras ordenarles que salieran e identificarlas, se contactó con el titular de la autocaravana, que constató que el interior se encontraba revuelto. Se halló asimismo herramienta utilizada para violentar la ventana. En vista de todo ello se procedió a la detención de los dos hombres.