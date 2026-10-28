El sorteo de las mesas electorales de San Sebastián se celebrará el 2 de noviembre

Archivo - Detalle de una sobre antes de meterlo en la urna - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo público para designar a los componentes de las mesas electorales de San Sebastián en las Elecciones Generales convocadas para el 29 de noviembre se celebrará el lunes 2 noviembre, a las nueve de la mañana, en la oficina de Udalinfo de la calle Ijentea.

Según ha informado el Ayuntamiento, posteriormente se publicarán los resultados en la web municipal. La capital guipuzcoana cuenta con un total de 37 colegios electorales para los que hay que formar un total de 196 mesas.

En el sorteo público del lunes se seleccionarán las 4.704 personas para su composición: tres titulares (presidente + 2 vocales) y siete suplentes por cada puesto. En la página web municipal podrá consultarse si la persona ha sido o no designada, como titular o primer o segundo suplente (1.764 personas). El resto quedan en reserva.

Una vez realizado el sorteo, las personas designadas pueden empezar a realizar sus solicitudes a la Junta Electoral para excusarse. En caso de que la Junta acepte estas solicitudes, se irá nombrando sucesivamente a las y los suplentes.