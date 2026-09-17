South Summit Industry & Energy celebra en Bilbao su quinta edición para "conectar al ecosistema de innovación"

BILBAO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

South Summit Industry & Energy celebrará del 25 al 26 de noviembre en Bilbao su quinta edición, coorganizada por South Summit y la Diputación Foral de Bizkaia, con el objetivo de "conectar al ecosistema internacional de innovación". El certamen reunirá a startups, corporaciones, inversores, instituciones y profesionales de la Industria 4.0, la Transición Energética y la Movilidad.

Según han explicado sus organizadores, esta quinta edición, que se desarrollará en B Accelerator Tower (BAT), "llega en un momento especialmente relevante para el ecosistema de innovación de Bizkaia" y busca reforzar la proyección internacional del territorio, conectando su tejido empresarial y de innovación con startups, inversores, corporaciones y expertos de otros mercados.

Durante las dos jornadas se incluirán sesiones en las que empresas y startups podrán compartir necesidades, presentar soluciones y analizar posibles vías de colaboración.

Las Building Sessions reunirán a profesionales con perfiles diversos para analizar desafíos relacionados con la transición energética, la movilidad y la evolución tecnológica de la industria. A partir de casos y necesidades reales, los participantes podrán contrastar enfoques y explorar soluciones. El programa se completará con Keynotes y Masterclasses impartidas por expertos de referencia en estos sectores.

La actividad se extenderá también fuera de BAT, con visitas a hubs y espacios de innovación de Bizkaia, donde los asistentes podrán conocer proyectos que ya están en marcha y conversar directamente con los equipos responsables de su desarrollo. Asimismo, South Summit Industry & Energy combinará la agenda profesional con propuestas culturales.

En la edición de 2025, más del 30% de los 340 asistentes procedían del extranjero, en concreto de 40 países distintos. Entre ellos se encontraban representantes de más de 140 startups y de 80 corporaciones.