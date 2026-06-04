Suben un 1,2% los delitos convencionales en Euskadi en el primer trimestre y desciende un 3,4% la cibercriminalidad

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BILBAO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los delitos convencionales han subido un 1,4% en Euskadi en el primer trimestre del año, hasta un total de 19.694 casos, mientras que ha descendido un 3,4% la cibercriminalidad, con un total de 6.711 infracciones, según datos recogidos en el balance de criminalidad del primer trimestre del año elaborado por el Ministerio del Interior.

En total, en los tres primeros meses de 2026 Euskadi ha contabilizado 26.405 infracciones penales, nueve menos que en el mismo periodo de 2025. El mayor aumento se ha dado en los secuestros, con dos contabilizados, uno más que en el primer trimestre de 2025. Además, los homicidios dolosos y asesinatos en grados de tentativa han crecido un 57%, hasta los once casos, y también se ha producido un incremento del 28,3% en los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, con un total de 503.

Asimismo, los homicidios dolosos y asesinatos consumados se han incrementado un 33,3%, de tres en el primer trimestre de 2025 a cuatro en el mismo periodo de 2026. Los delitos contra la libertad sexual han descendido un 5,4% (de 241 a 228). En concreto, las agresiones sexuales con penetración han bajado un 6,3%, de 80 a 75, y el resto de delitos contra la libertad sexual han bajado un 5%, de 161 a 153.

Los robos con violencia e intimidación han aumentado un 7%, de 399 a 427, mientras que los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones han registrado un descenso del 8%, pasando de 1.499 en el primer trimestre de 2025 a 1.379 en el mismo periodo de 2026.

Las sustracciones de vehículos han bajado un 11%, de 173 a 154, y los delitos de tráfico de drogas han descendido un 2,1%, con 191 casos en los tres primeros meses de 2026.

CIBERCRIMINALIDAD

La cibercriminalidad, infracciones penales cometidas en o por medio ciber, han descendido un 3,4% en el periodo analizado, pasando de 6.950 en el primer trimestre de 2025 a 6.711 en los tres primeros meses de 2026. En concreto, las estafas informáticas han descendido un 4,9%, de 6.217 a 5.915, mientras que otros ciberdelitos se han incrementado un 8,6%, de 733 a 796.

Por territorios, en Bizkaia se han incrementado los delitos convencionales un 1,6%, hasta los 10.637. Los mayores incrementos se han dado en los homicidios dolosos y asesinatos consumados, que han pasado de uno a cuatro, mientras que se han contabilizado cuatro homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, frente a los dos registrados en el primer trimestre de 2025.

Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria se han incrementado un 17,6%, de 170 a 200, mientras que los delitos contra la libertad sexual han subido un 1,8%, de 114 a 116. En concreto, las agresiones sexuales con penetración han aumentado un 8,3%, de 36 a 39, mientras que el resto de delitos contra la libertad sexual han bajado un 1,3%, de 78 a 77.

Los robos con violencia e intimidación han descendido un 5,8%, de 258 a 243, y también los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones han bajado un 11,1%, de 736 a 654, mientras que las sustracciones de vehículos han descendido un 17,5%, de 97 a 80, y los delitos de tráfico de drogas han bajado un 19,7%, de 66 a 43.

La cibercriminalidad ha bajado en Bizkaia un 2,7%, pasando de 3.606 delitos a 3.510. Las estafas informáticas han descendido un 3,6%, de 3.216 delitos a 3.510, mientras que otros ciberdelitos se han incrementado un 5,1%, de 390 a 410.

En total, en el primer trimestre de 2026 las infracciones penales en Bizkaia se han incrementado un 0,5%, hasta las 14.147, frente a las 14.080 del mismo periodo de 2025.

En Bilbao, la criminalidad convencional se ha incrementado un 1,5%, hasta los 4.625 infracciones. Se ha registrado un homicidio doloso y asesinato consumado (+100%) y ningún homicidio doloso y asesinato en grado de tentativa (-100%).

Los delitos contra la libertad sexual han descendido un 19,1%, con 38 casos, los robos con violencia e intimidación se han incrementado un 2,5%, con un total 158 delitos, y los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones han subido un 12,3%, hasta un total de 173. Las sustracciones de vehículos han bajado un 20%, con 1.522 casos, y los delitos por tráfico de drogas han descendido un 26,3%, con 14 infracciones.

La cibercriminalidad ha bajado un 1,1% en Bilbao, de los 1.230 casos en el primer trimestre de 2025 a 1.216 en el mismo periodo de 2026. En concreto, las estafas informáticas han descendido un 2,1%, de 1.104 a 1.081, y otros ciberdelitos han subido un 7,1%, de 126 a 135.

En total, la criminalidad se ha incrementado en Bilbao un 1%, de las 5.785 infracciones contabilizadas en el primer trimestre de 2025 a las 5.841 registradas en el mismo periodo de 2026.

ÁLAVA Y VITORIA

Álava ha registrado en el primer trimestre del año 3.118 delitos, un 1,2% menos que en el mismo periodo de 2025. La mayor parte de las conductas delictivas estuvieron relacionadas con la cibercriminalidad (1.202, un 2% más) y hurtos (1.164, un 5,7% menos).

A su vez, los robos con fuerza en domicilios se redujeron un 11,5%, situándose en 108, mientras que los delitos contra la libertad sexual (26 casos) se redujeron un 39,5% y las agresiones sexuales con penetración (ocho) cayeron un 52,9%.

Por el contrario, los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias aumentaron un 68,8%, hasta llegar a 81. Además, hubo cuatro homicidios dolosos o asesinatos en grado de tentativa, un tipo de delitos de los que no hubo ningún caso entre enero y marzo de 2025. Los robos con violencia e intimidación (63 casos) aumentaron un 18,9%.

La mayor parte de todos estos delitos (2.512 sobre un total de 3.118) se concentró en la capital, dado que Vitoria-Gasteiz agrupa el 84% de la población de Álava.

En lo que respecta a Gipuzkoa, la criminalidad baja un 0,8%, con un total de 7.938 delitos, y en el caso de la criminalidad convencional aumenta un 1,8% (5.939). No se ha producido ningún homicidio doloso ni asesinato consumado, aunque ha habido tres en grado de tentativa, frente a los cinco del mismo periodo del año anterior.

Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria aumentan un 27,6% (222). Asimismo, se ha producido un secuestro. En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, han aumentado en Gipukoa un 2,4% (86) de enero a marzo frente a los mismos meses de 2025. Las agresiones sexuales con penetración aumentan un 3,7% (28) y el resto de delitos contra la libertad sexuales suben un 1,8% (58).

Uno de los delitos que más ascienden son los robos con violencia e intimidación, un 37,5 por ciento (121), mientras que los robos con fuerza en domicilios y establecimientos descienden un 3,3%, aunque en el caso concreto de los domicilios suben un 3,6%. Los hurtos descienden un 7,5% y las sustracciones de vehículos un 3,8%.

El tráfico de drogas también presenta un aumento destacado con un 20,6% y el resto de criminalidad convencional sube un 5,4%. Las estafas informáticas descienden en Gipuzkoa un 10,9% pero otros ciberdelitos aumentan un 22,5%.

En el caso de San Sebastián, no se ha producido ningún homicidio doloso ni asesinato consumado en este periodo, pero sí uno en grado de tentativa. El total de la criminalidad baja un 20% y la criminalidad convencional un 25,8%.

Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultaria descienden a la mitad (2) y no se recogen delitos contra la libertad sexual ni agresiones sexuales con penetración.

También descienden de forma significativa los robos con violencia e intimidación (83,3%), los robos con fuerza en domicilios (80%), mientras que los robos en establecimientos bajan un 40% y los hurtos un 22,2%. La cibercriminalidad baja un 5,7%.

Descienden un 42,9% los homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa (con ocho en vez de 14), y el tráfico de drogas, que baja un 16,4%.