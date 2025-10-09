Suben un 9% las altas de jóvenes en la Kirol Txartela de San Sebastián tras el primer mes de descuento en los abonos

SAN SEBASTIÁN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Donostia Kirola ha iniciado la nueva temporada con "cifras históricas que consolidan la tendencia al alza registrada en 2024" y han subido un 9% las altas de jóvenes en la Kirol Txartela tras el primer mes de descuento en los abonos.

A finales de septiembre, la Kirol Txartela cuenta ya con más de 49.500 personas abonadas, un 3,5% más que en la misma fecha de 2024 (1.675 abonados más). Con esta evolución, Donostia Kirola prevé acercarse a los 52.000 abonados a finales de 2025, lo que supondría un incremento de casi 8.000 en cuatro años.

En esa línea, ha destacado el aumento en las nuevas altas de jóvenes de entre 15 y 30 años en septiembre, un 9% superior al dato de 2024 y ha señalado que el acuerdo firmado con Rural Kutxa, por el que bonifican con el 50% de la cuota a estos jóvenes, "ha podido ayudar a este incremento". Más de 500 jóvenes ya han tramitado esta bonificación en las oficinas de la entidad financiera.

Hasta septiembre, las personas abonadas han realizado 1.923.194 usos de las instalaciones municipales, lo que supone un incremento del 7% respecto a 2024. Sumando las instalaciones de gestión indirecta y campos de fútbol, se estima que el año cerrará con casi 4 millones de usos.

El Paco Yoldi continúa siendo el centro más utilizado, seguido de Zuhaizti, Altza y Bentaberri, mientras que Etxadi destaca con un crecimiento del 25% en lo que va de año. El martes es el día de mayor afluencia y los abonados de 20 años encabezan el ranking de uso con más de 38.000 accesos anuales.

La nueva campaña de cursos deportivos, iniciada el 22 de septiembre, suma ya más de 8.000 personas inscritas, un 12% más que en 2024. Destacan los incrementos en actividades como Circuit Training (+45%), Combinada (+36%) y Total Body (+18%), además del notable crecimiento de las dirigidas a mayores de 65 años (+21%).

Entre las actividades más demandadas figuran Pilates en adultos (1.376 inscritos) y natación infantil (1.929 inscritos). Donostia Kirola prevé superar los 11.000 inscritos a final de curso.

También aumenta el uso de la modalidad Aukeran, que permite acceder de forma flexible a diferentes cursos: hasta septiembre, 900 personas han reservado 11.000 sesiones, un 9% más que el año pasado.