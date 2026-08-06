Subida notable de las temperaturas máximas y sol este viernes en Euskadi

Archivo - Previsiones meteorológicas de Euskadi para hoy, día 14 - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi subida notable de las temperaturas máximas y se volverán a superar los 30 ºC en buena parte del territorio, aunque en la costa se quedarán algo más bajas.

Las nubes bajas y restos de nubosidad de primeras horas irán desapareciendo y darán paso a una mañana soleada. Durante la tarde crecerán algunas nubes de evolución debido al calor y, al final del día, podrían dejar alguna tormenta.

El viento soplará flojo del nordeste, aunque ganará algo de intensidad por la tarde en zonas del interior. En caso de tormenta, también podrían registrarse algunas rachas fuertes de viento.