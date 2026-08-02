Detenido en Getxo (Bizkaia) tras ser sorprendido 'in fraganti' agrediendo sexualmente a una joven

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 20 años ha sido detenido este domingo de madrugada en Getxo (Bizkaia) tras ser sorprendido por la Ertzaintza 'in fraganti' cuando supuestamente agredía sexualmente a una joven de 19 años que se encontraba llorando, mientras él la sujetaba por los brazos. La víctima ha sido trasladado al hospital de Cruces.

Según ha informado el departamento de Seguridad, los hechos han ocurrido a las 05.00 horas de este domingo. Unos jóvenes se han dirigido en Algorta a una patrulla de la Ertzaintza para informarles que habían visto en una calle a una pareja y la mujer se encontraba llorando.

La patrulla policial ha acudido al lugar y ha sorprendido 'in fraganti' a un hombre agarraba por los brazos a una mujer, mientras mantenía una relación sexual con ella. Un ertzaina ha agarrado al varón para separarlo de la mujer, y este ha reaccionado de manera agresiva, por lo que se le han puesto grilletes por seguridad.

Al parecer, las dos personas se habían conocido esta misma noche. La Ertzaintza ha emprendido una investigación y ha activado el protocolo para víctimas de delitos contra la libertad sexual. La mujer, una joven de 19 años, ha sido trasladada al Hospital de Cruces, y el varón ha sido detenido.