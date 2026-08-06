Detenido por un delito de agresión sexual durante un concierto en las fiestas de Vitoria

VITORIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz ha detenido esta madrugada a un varón, de 30 años, como presunto autor de un delito de agresión sexual durante el concierto de fiestas de la ciudad, celebrado en la plaza Nueva.

Según ha trasladado la Guardia Urbana, los hechos se produjeron en torno a las 2.30 horas cuando una mujer ha intentado que el hombre se marchara, ya que estaba molestando a las personas allí presentes. El hombre, al que ya le había recriminado su actitud anteriormente, le ha golpeado en el cuello y le ha agarrado de sus genitales.

Además, desde que comenzarán las fiestas el 4 de agosto, la Policía Local ha detenido a otras cinco personas. En la mañana del martes un varón, de 51 años, fue arrestado como presunto autor de un delito de lesiones y coacciones en el ámbito de la violencia doméstica en el barrio de Zaramaga, tras una llamada al 092 que alertaba de una agresión en un domicilio.

En la mañana de este pasado miércoles, poco antes de las 9.00 horas, un varón, de 30 años, fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones en la plaza Lovaina. La Central de Coordinación policial requirió la presencia de una patrulla, porque se estaba produciendo una pelea entre dos hombres. A la llegada de los agentes los separaron y, en vista de las lesiones que presentaba uno de ellos, se procedió a la detención del otro.

Posteriormente, alrededor de las 10.30 horas en Portal de Arriaga, un hombre, de 43 años, fue detenido como presunto autor de un robo con violencia. Los hechos ocurrieron cuando una llamada al 092 alertó de que a un varón le acababan de robar la cadena de oro mediante violencia. Gracias a la descripción aportada por la víctima, el autor fue localizado y arrestado en las inmediaciones.

Esta medianoche, un joven de 22 años, ha sido detenido en la calle Serafín de Ajuria como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras ser testigos varias personas y una patrulla que circulaba por la zona que ha visto un forcejeo entre tres individuos. El varón arrebató mediante un tirón la cadena de oro que portaba uno de ellos, además de agredirle. Gracias a la colaboración ciudadana, el ladrón fue localizado y detenido, y se pudo devolver la cadena a su legítimo propietario.

DOBLE DETENCIÓN

La Policía Local arrestó el primer día de fiestas de madrugada a un joven, de 27 años, como presunto autor de un robo con fuerza en una autocaravana de la calle Mendizabala, al ser sorprendido mientras intentaba acceder a la misma.

Esta pasada noche, minutos antes de las 23.00 horas en la calle Rioja, volvió a ser arrestado, en este caso como presunto autor de un delito de atentado y resistencia grave a agentes de la autoridad, tras cometer un hurto de una bicicleta eléctrica.

La Central de Operaciones alertó de un robo de un ciclo en el recinto ferial y aportó la descripción de la persona hurtadora que coincidía plenamente con el varón detenido el día anterior por el robo en una autocaravana.

Los agentes lo localizaron cuando circulaba por la calle Rioja con el vehículo sustraído y, cuando le dieron el alto arrojó la bicicleta contra una fachada y huyó. La policía consiguió darle alcance, momento en el que se resistió y agredió a los agentes.